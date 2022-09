"É difícil ser ético, mas é necessário e possível", diz Karnal, antes de vir a Salvador para evento empresarial

Na próxima sexta-feira (9), cerca de 150 convidados do Alô Alô Bahia, entre empresários e executivos de grandes companhias, estarão reunidos no Fera Palace Hotel para assistir à palestra de um dos principais intelectuais do país. Leandro Karnal virá a Salvador exclusivamente para o talk, que terá como tema Valores, Ética e Estratégia no Mercado Empresarial.

Historiador e doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp por mais de 20 anos, Leandro Karnal é autor de best-sellers, como O Inferno Somos Nós e O Dilema do Porco Espinho, tem seu próprio canal no YouTube, o Prazer, Karnal; é âncora do programa Universo Karnal na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal O Estado de S. Paulo. Em todas estas mídias, se destaca pelo caráter analítico e opinativo.

Historiador participará de evento empresarial do Alô Alô Bahia (Caio Gandra/divulgação)

Como aquecimento para o aguardado encontro em Salvador, o historiador concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Alô Alô Bahia, na qual fala sobre ética e valores no mundo corporativo. Em sua opinião, “é muito difícil ser ético em qualquer campo, mas é necessário e possível”. Confira:

Alô Alô Bahia: Muito se discute sobre ética e outros valores nas empresas. Estes são conceitos globais ou cada região ou estado tem características culturais ou hábitos que podem interferir? Se sim, o que uma empresa que quer operar de uma forma macro pode fazer para se adaptar?

Leandro Karnal: Valores são históricos, logo, dependem de concepções que podem mudar no tempo e no espaço. A globalização econômica fez crescer valores compartilhados por muitas sociedades. Responsabilidade ambiental, combates ao preconceito, respeito à diversidade e ética nos negócios estão ficando cada vez mais universais. Uma empresa precisa se adaptar e oferecer cursos, regras claras para os colaboradores e incentivos ao aperfeiçoamento destes valores. O processo é permanente.

AAB: Você percebeu uma mudança nos valores individuais nos anos da pandemia? Você acha que isso reflete nos 6,467 milhões de pedidos de demissão em 12 meses no Brasil - um recorde?

LK: Houve muitas mudanças. O espaço da casa e da família foram ressignificados. Ostentação nas redes passou a ser atacada como exibicionismo. A presença do risco de vida com a pandemia trouxe à tona o tema da felicidade e da realização. Sim, houve muitos pedidos de demissão. Nos EUA, tem-se usado o conceito de “The Great Resignation” (algo como "A Grande Renúncia”), um movimento de demissão em massa de trabalhadores em busca de mais flexibilidade. A pandemia fez funcionários repensarem o lugar que o trabalho deveria ter em suas vidas. Todavia, seria bom pensar que há um número ainda maior de pessoas que lutam para entrar no mercado de trabalho. A felicidade de alguns é um trabalho diferente e a de outros é qualquer trabalho.

AAB: Quais os principais valores, na sua opinião, que as empresas precisam ter atualmente? Você acha que os empresários entenderam que consolidar valores e ser ético também faz parte da estratégia de negócio?

LK: Toda ação de uma empresa deve estar impregnada por questões de conservação ambiental, luta contra o preconceito e estímulo ao engajamento social. Este tripé é base da imagem da empresa. Uma empresa que seja vista como destruidora destes valores tende a perder mercado. No mercado hoje, o destaque são os critérios ESG ( Environmental, Social e Governance - Meio ambiente, Social e Governança). As práticas - queiram os gestores ou não - devem rumar nesse caminho sob o risco de a empresa perder sua relevância.

AAB: É fácil ter ética no mundo empresarial?

LK: É muito difícil ser ético em qualquer campo, mas é necessário e possível. Associar lucro a ações predatórias, concorrência desleal e esmagamento da autoestima dos colaboradores é uma visão ultrapassada e perigosa. Nosso mundo tem sintomas de doenças sociais e psíquicas. Não é fácil manter equilíbrio emocional nele, mas é necessário. A ética é o caminho da saúde mental.

