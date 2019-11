A soteropolitana, etnomusicóloga, autora e pesquisadors em brincadeiras tradicionais do país, Lydia Hortélio, é também uma menina de 87 anos. Referência na cultura das infâncias, ela defende a ideia libertária e vanguardista de que só em conexão com a infância de pé no chão e em contato com a natureza, seremos humanos, na concepção mais íntegra da palavra. Pois nesse domingo (17), num evento includente - com espaço brincante para crianças - ela faz a palestra “A Criança Nova A Criança Eterna”, integrando a programação da 11ª Jornada de Dança da Bahia. O projeto é resultado de uma parceria entre o Centro de Estudos, Pesquisa e Formação Gira Girou e a Escola Contemporânea de Dança que propõe ampliar o olhar para a cultura das infâncias. O evento acontece das 14h às 16h, no teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia.

Quanta – Como vai a sua criança eterna? Do que ela tem brincado?

Lygia – Ela continua crescendo, tenho que dizer. Continua aprendendo mais brinquedos. E, em cada brinquedo que eu vejo, se desdobra na minha frente mais um talento, mais uma qualidade, mais um gesto da criança nova, da criança eterna que mora em cada um de nós. Essa é a minha fé. Então, com isso a minha também aprende, sabe? É essa a revolução que falta: a revolução da criança. É por aí que o mundo vai se renovar. Até hoje as crianças não foram recebidas no mundo com justiça, mas agora a humanidade desperta para o valor da criança, a gente ouve falar aqui e ali de experiências atentas à graça, ao poder, à força do ser humano ainda novo. A escola, isso eu desejava há muitos anos, a escola vai acabar. Aliás, já acabou. (...) Porque a escola quer mandar nos meninos e não tem isso, ninguém manda em ninguém.

Q – E a escola diferente desse modelo autoritário?

L – Eu não sei, porque há muito tempo deixei de pensar em escola. Primeiro, briguei muito. Depois, cansei de brigar. Porque a pobre da professorinha, que também é uma vítima, esteve numa escola. A mãe dela também esteve e a avó, a bisavó, todo mundo foi prejudicado. Ela sempre vai encontrar alguém…

Q – No Brasil, é comum encontrar famílias e educadores que defendem uma pedagogia mais lúdica na educação infantil, mas que, ao chegar no ensino fundamental, adotam o discurso de “acabou a brincadeira, agora, a coisa é séria”. Por que a brincadeira não pode ser levada a sério?

L – Por ignorância. Por não saber e não compreender o que é o ser humano. As escolas de um modo geral e as escolas públicas em específico vivem isso. Agora, eu ainda acho que quando a professora está na sua sala e fecha a porta, ela é soberana. E pode mandar a diretora às favas, a coordenadora, todo mundo! Mesmo que ela tapeie e dê qualquer coisa para se ver livre do assédio superior, se ela estiver desperta para o que é a grandeza do ser, não tem quem segure essa professora.

Q – E as famílias, que também cobram o conteúdo das escolas?

L – Bem, elas estão equivocadas. O problema todo não são os meninos, são os pais! Como é que faz com esses pais? Tem reunião com eles? No mundo inteiro está essa confusão. Há uma insurgência do velho, que não quer morrer. Mas ele já era! As coisas não são mais assim, a humanidade já descobriu coisas melhores e eles insistem. Acontece que não existe nada mais teimoso do que a evolução. Ela vai, faça o que você fizer, é um poder maior, não tem quem segure. Se você estiver do lado dela vai ser melhor, porque você vai viver com esperança e uma coisa importante, alegria. Por que a vida tem que ser triste? Não acredito que Deus fez o mundo para ser triste, impossível.

Q – A essência da cultura das infâncias afirma o brincar como a linguagem das crianças e hoje as crianças são nativas digitais. Para a senhora, essas duas linguagens, brincadeira e tecnologia, podem se comunicar na ludicidade?

L – Eu acho que não. Primeiro, a minha repulsa a isso que elas recebem que é artificial, que é mentiroso, que não é o que eu entendo, o que eu sinto, o que eu tenho vivido ao longo de 87 anos. É algo que como uma vivência humana não corresponde, é um equívoco que houve no caminho. O que precisa haver é uma revolução de volta à natureza. Se a gente voltar, o que é difícil, como será? Pais conscientes estão fazendo isso, muita gente está se mudando. Não é todo mundo que vai mudar, mas essa é a revolução que falta, a revolução da criança. E ela virá junto com a natureza.

GIRA GIROU – A senhora diz que a gente precisa brincar para afirmar a vida e que o jeito de a gente fazer isso é “olhar menino, aprender menino e reaprender menino”. Por que alguns adultos resistem a este encontro?



L– Por medo. Nós criamos uma sociedade do medo. A gente tem medo de tudo: tem medo da mãe, do pai, do avô, da tia. Primeiro, em casa, com os medos familiares. Pelas repreensões, pelas expectativas que o filho seja advogado ou engenheiro ou isso ou aquilo. E o menino sente outra inclinação e começa a ter medo de contrariar quem ele mais quer bem. E por aí vem: é medo, medo, medo. E é desse medo que a gente tem que se livrar. E o que faz a gente se livrar do medo? Ter companheiros que estejam buscando se livrar do medo.

Q – A sua pesquisa sugere que há um Brasil encoberto e que precisa ser revelado a partir do estudo da nossa cultura.

L– O Brasil está encoberto, é isso aí. (...) Nós estamos tropeçando num momento tão difícil, nos escombros de um mundo velho, que ninguém quer mais. Coisas que repulsam o coração da gente, que magoam, ofendem. E o ser humano é mais, nós temos que nos preservar no amor. Na aspiração de algo que está além de mim. Mas eu tenho muita esperança, viajo muito pelo Brasil fazendo curso, dando palestra e encontro gente mais jovem que ouve o que eu digo e depois vejo que pensa como eu, sente como eu. Então, me sinto muito gratificada. Quanto mais essas coisas ruins avancem, a gente tem que ir para dentro, porque só uma força maior para conter, para espantar. E a essa altura, a gente também já cresceu um pouquinho, também não pode ficar de braços cruzados, esperando que alguém dê jeito. Nós temos que chegar à frente com o melhor de cada um, pelo menos na aspiração. Se não sei como é, estendo as mãos e peço inspiração para ver o que é preciso ser feito. Qual a minha tarefa.

