É falso que apresentadores estrangeiros fizeram piada sobre Lula e eleitores baianos

É falso o vídeo que circula na internet atribuindo risadas de apresentadores de programa de TV da Irlanda a críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência. Uma tradução foi inventada de modo a distorcer o contexto do diálogo, que não faz qualquer menção ao Brasil ou ao ex-presidente. Na verdade, os apresentadores têm uma crise de riso após um deles emitir um som nasal enquanto dá risadas depois de uma fala sobre papilas gustativas.

Conteúdo investigado: Trecho de programa de TV estrangeira com legendas que insinuam que apresentadores debocham de suposta afirmação do ex-presidente Lula sobre comprar votos de eleitores baianos. O conteúdo diz ainda: “Lula faz os baianos virar piada no mundo todo. Nordestinos humilhados no mundo todo por causa do ladrão [sic]”.

Conclusão do Comprova: É falso que apresentadores de um programa de TV estrangeira disseram que o ex-presidente Lula (PT) comprou votos de cidadãos baianos. O vídeo investigado pelo Comprova exibe um trecho de um programa irlandês, veiculado em novembro de 2020. No trecho manipulado foram inventadas legendas para insinuar que a dupla de apresentadores estava ridicularizando eleitores por supostamente trocarem votos por R$ 10 ou um lanche de mortadela. Porém, o conteúdo não corresponde ao que é dito no programa. Os apresentadores riem, na verdade, de uma piada sobre papilas gustativas e sequer fazem referência ao Brasil. Enquanto dá risada, um deles emite um som nasal que assemelha ao grunhido de um porco, o que provoca uma crise de risos na dupla.

Também não é verdade que Lula disse ser possível comprar o voto de eleitores baianos. Essa alegação tem origem em um boato antigo que manipula uma entrevista do petista à Rádio Metrópole, de Salvador, concedida em 2017. A edição maliciosa distorce uma fala do ex-presidente, na qual ele defende que, para recuperar a economia brasileira, é preciso incluir os mais pobres no mercado. “Você dá R$ 10 para o pobre e ele vira consumidor, você dá R$ 10 milhões para um rico e ele enfia na conta bancária”, disse Lula.

O Comprova considera falso conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e é divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O conteúdo atingiu, até o dia 30 de agosto, mais de 188 mil visualizações distribuídas entre duas postagens na rede de vídeos curtos Kwai. No Facebook, uma publicação recebeu 849 compartilhamentos.

Como verificamos: O Comprova baixou o vídeo do Kwai na plataforma Save from Net e o inseriu no programa InVID, que possibilita uma busca reversa na internet a partir dos frames do vídeo. Dentre os resultados, foi possível localizar o trecho original do programa, postado na conta oficial da atração no Twitter; um tuíte da apresentadora Karen Koster, que explica o motivo das gargalhadas; e textos de sites locais que explicam o contexto da situação (Evoke e Extra.ie). As matérias identificadas pela reportagem também ajudaram a confirmar a transcrição do diálogo entre os apresentadores.

Na sequência, foram feitas buscas por conteúdos que relacionam Lula a votos de eleitores da Bahia. O resultado exibiu checagens do Estadão Verifica, do Aos Fatos e da Agência Lupa, que desmentem o boato de que o ex-presidente teria admitido comprar os eleitores. O Comprova também identificou uma verificação da Agência Lupa sobre o mesmo vídeo analisado nesta checagem.

Apresentadores não fazem qualquer referência ao Brasil

O vídeo compartilhado com a inserção de legendas falsas é um trecho do programa Ireland: am, que foi ao ar no dia 10 de novembro de 2020, como mostra postagem no Twitter oficial da atração. O programa matinal é exibido diariamente pelo canal Virgin Media One, do grupo Virgin Media Television, com sede em Dublin, na Irlanda.

Na edição de 10 de novembro de 2020, o convidado foi o chef Tony Keogh, do restaurante Cornucopia. Antes de chamá-lo, o apresentador Alan Hughes faz uma pergunta à colega de bancada, Karen Koster, cuja resposta o diverte. Hughes, ao dar risadas, emite um som nasal que assemelha a um grunhido de porco (snort, em inglês), o que acaba provocando uma crise de riso na dupla.

A própria apresentadora Karen Koster explica, em um tuíte postado no mesmo dia, que a causa da graça foi o som da risada do colega de bancada. “Alan’s snort pushed me over the edge!”, escreveu ela. Numa tradução livre para o português: “O ronco do Alan me tirou do sério”. O tuíte foi compartilhado pelo site Evoke, que repercutiu o episódio.

Antes de os apresentadores caírem na gargalhada, Alan havia perguntado:

“Karen, do you like your taste buds tickled?”

Karen responde: “Everyday. Before nine if possible”.

Em uma tradução livre em português:

“Karen, você gosta de ter as suas papilas gustativas agradadas?”

“Todos os dias. Antes das nove se possível”.

O contexto sobre o motivo da risada é informado na matéria da Evoke. Outro artigo traz a transcrição do diálogo em inglês. Não há qualquer referência ao Brasil, ao Partido dos Trabalhadores ou a Lula.

Na continuação do vídeo original, ainda em meio aos risos, a apresentadora Karen Koster introduz, em áudio quase inaudível, a receita que o chef Tony Keogh realizou no programa. Ela diz “Baked cauliflower fritter with avocado, basil and cream” ou “couve-flor assada com avocado, manjericão e creme”, em tradução livre. Uma postagem do restaurante no Facebook, no mesmo dia do episódio, mostra a execução do prato.

Na sequência, Koster pede desculpas ao chef, culpando o colega de bancada pela crise de risos, e o programa segue.

Legendas falsas

As legendas falsas inseridas no vídeo retomam postagens enganosas que tiveram origem em 2017, quando Lula concedeu entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador. Na ocasião, um trecho da entrevista foi manipulado para parecer que Lula teria afirmado comprar votos de eleitores baianos por R$ 10, como mostraram o Estadão Verifica, Aos Fatos e Agência Lupa.

Abaixo, as legendas falsas inseridas no vídeo verificado, em comparação com o que os apresentadores dizem de fato (entre parênteses e com a tradução livre para o português ao lado):

Legenda falsa: “Lula compraria voto baiano por R$ 10 e lanche mortadela”

(“Are you looking for a snack to tickle your taste buds? Karen, do you like to tickle your taste buds?” / “Você está procurando um lanche para agradar seu paladar? Karen, você gosta de ter suas papilas gustativas agradadas?”)

Legenda falsa: “Todos os dias? Nove dedos?”

(“Everyday. Before nine if possible” / “Todos os dias. Antes das nove, se possível”)

Legenda falsa: “O povo brasileiro vota com o estômago. Lanche mortadela e R$ 10 reais”

(“Tony Keogh from Cornucopia Restaurant is helping us to ease into the morning with a healthy breakfast snack” / “Tony Keogh, do Restaurante Cornucopia, está nos ajudando a relaxar pela manhã com um lanche saudável no café da manhã”).

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos potencialmente falsos e enganosos relacionados às eleições presidenciais de 2022, à pandemia e a políticas públicas do governo federal. O vídeo analisado produz e dissemina falsidades, com ampla viralização nas redes sociais, que podem afetar diretamente a imagem de pessoas e organizações públicas. Conteúdos desse tipo são prejudiciais ao processo democrático porque atrapalham o conhecimento do eleitor sobre candidatos e podem influenciar suas decisões, que devem ser tomadas com base em informações verdadeiras.

Outras checagens sobre o tema: O projeto Comprova já desmentiu outros conteúdos que inventam ou distorcem declarações de personalidades políticas, incluindo Lula. Em agosto, apontamos ser enganoso um vídeo que tira de contexto trechos de uma entrevista do ex-presidente para afirmar que o petista disse que vai implantar uma ditadura no Brasil. Também indicamos que não há registros de que Lula tenha defendido uma performance artística em que crianças poderiam tocar um homem nu.

O conteúdo analisado nesta verificação também foi classificado como falso pela Agência Lupa.

