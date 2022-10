É final de Copa? Não, é eleição! Veja onde acompanhar a apuração em cada reduto

Camisa de time, bandeira tremulando, adversários também nas ruas aguardando a decisão, reunião entre torcidas aliadas, coração saindo pela boca a cada lance e a mistura de alegria e tristeza nas ruas baianas após o apito final. Poderia ser um cenário natural de um Ba-Vi decisivo ou final de Copa do Mundo, mas estamos falando do clima de hoje, na eleição de segundo turno que vai além das quatro linhas de um campo de futebol: a definição de quem será o presidente do país e governador do estado. Já que se trata de uma final, onde acompanhar a apuração ao lado dos seus aliados políticos?

Será como acompanhar seu time numa final, sentado naquele barzinho, televisão ligada e cervejinha gelada e o povo roendo unha. A eleição está tão intensa que muitos clubistas estão abrindo mão de sua paixão pelo seu time para pedir promessas para que seu candidato vença.

Fábio Couto respira o Bahia e está careca de tanta preocupação com seu Esquadrão de Aço nesta Série B, que ainda não conseguiu o acesso. Porém, ele abre mão do seu tricolor para que seu candidato vença e ele possa comer água hoje. “Rapaz, se eu pudesse escolher entre Lula e o Bahia subir, meu tricolor ficaria mais um aninho na Série B. Fico com papai”, disse Fábio. “Já vou começar a tomar umas com o dia claro [depois de votar]. Não vai ser um bar só, serão vários. Vou fazer uma turnê em todos os bares que for possível, principalmente depois da apuração”, completa.

No outro lado da arquibancada, digo, do pleito, Luis Henrique é flamenguista e bolsonarista, mas não sabe se ficará mais nervoso com a final da Libertadores ou com a decisão nas urnas, logo mais. “É muito sofrimento para um cristão. Você me perguntar sobre escolher entre o título do Flamengo e a reeleição de Bolsonaro é desumano. Bota aí que prefiro o meu presidente”, brincou.

Luis é sistemático quando o assunto é torcer. “Jogo do Flamengo eu assisto em casa, trancado no quarto, sem ninguém me pentelhando. Farei isso na apuração também. Não é receio, pois graças a Deus Salvador não tem essas besteiras de briga entre eleitores, tenho certeza que tomaria uma breja com lulistas. Mas é nervoso mesmo. Vou votar, almoçar com a família e depois das 18h é cerveja na mão e apuração no celular em tempo real”, completa.

Conversamos com mais quatro bolsonaristas e todos alegaram que também ficarão em casa. Nenhum deles soube dizer onde é o melhor lugar para acompanhar a apuração com os respectivos eleitores de Bolsonaro em Salvador. Apenas o empresário Osmundo Vieira apontou dois lugares. “Eu vou acompanhar de casa, mas tem o Bar Djalma e o Bar Piauí [ambos na Pituba]. Só tem bolsonaristas, a turma de camisa da seleção, fica igual à Copa do Mundo. Dá para comer um caranguejo e tudo”, disse ele.

Outro local sugerido é o Shopping Barra. O local sempre foi ponto de encontro bolsonarista, principalmente após as passeatas no Farol, outro lugar bem frequentado entre os eleitores do atual presidente. “Lá tem o senadinho, um grupo de pessoas mais velhas que se juntam para conversar. Boa parte é bolsonarista”, explica Osmundo. Tentamos contato com os estabelecimentos, mas não tivemos retorno.

Os dois locais sugeridos como point bolsonarista faz um certo sentido, principalmente se compararmos com as eleições no primeiro turno. Na 13ª Zona Eleitoral de Salvador, que abraça os bairros Pituba, Itaigara, Caminho das Árvores, Costa Azul e região, o percentual de apoio a Bolsonaro foi de 34,76%, melhor desempenho do candidato na capital. A primeira zona, onde a Barra está inserida, deu 30,78% dos votos válidos para Jair.

Quanto aos eleitores de Lula, todos os caminhos levam ao bairro mais boêmio de Salvador: Rio Vermelho. “Fui em 2002, fui em 2006 e irei neste domingo. É um reduto da esquerda, aquele largo da Dinha fica pequeno. É mais ou menos como o Farol da Barra em jogo da Copa do Mundo. Vou votar cedo, pegar uma praia, voltar para casa, dormir e me dirigir até o Rio Vermelho para acompanhar a apuração. Só meu pai Oxalá sabe onde eu vou parar depois da vitória”, disse Carlos Raimundo, que prefere não comparar a urna com o campo de futebol.

“Existem suas devidas proporções. Concordo que o clima é de Ba-Vi, mas em jogo de futebol a gente vai embora e aguarda o próximo jogo. Nas eleições, a derrota vai custar mais quatro anos de espera”, completa.

Além do Rio Vermelho, outros dois lugares terão eleitores de esquerda aguardando a apuração: Bar das Putas, na Barra, além do Velho Espanha, nos Barris. Aliás, o Espanha, declaradamente lulista, promete uma grande festa no local.

Os amigos André, Daniel, Lucas, Neto e Vagner possuem clubes diferentes, uns são Bahia, outros Vitória. Contudo, pela primeira vez eles estarão juntos torcendo pelo mesmo propósito, no Velho Espanha. Quer dizer, quase todos. “Eu tenho vontade de ir, mas tenho filho, não estou seguro do que vai acontecer na rua”, disse Neto, que vai acompanhar a apuração de casa mesmo.

Vagner acabou de ter seu segundo filho e também vai ficar em casa. André, mesmo dizendo que é pai de dois gatos, vai sem medo. “Embora ter filho não seja salvo-conduto. Marighella se embrenhou na luta tendo um bacuri para criar”, brinca André. “Vou pra alguma muvuca, provavelmente para o [Velho] Espanha. Para chorar ou ganhar, quero ver de galera”, completa Lucas, que espera ver toda turma. “Somente eu, Daniel e André podemos morrer pela causa”, brinca Lucas

Brincadeiras à parte, assim como no clima de futebol, nas eleições também é preciso prezar pela paz. Sem a Lei Seca, diversos bares de Salvador estarão abertos e sem distinção de eleitores, prezando pela boa convivência que sempre aprendemos a ter nos antigos Ba-Vis da Fonte Nova. Uma grande zona mista, onde bolsonaristas e lulistas poderão acompanhar esta decisão em paz. Cerca de 34 mil policiais militares, civis, peritos e bombeiros militares trabalharão durante a eleição deste domingo, garantindo a segurança desta final de campeonato. Que assim seja.

Onde acompanhar a apuração do lado do time de Lula

Velho Espanha, nos Barris.

O bar, que fica em frente da Biblioteca Central, estará aberto para o almoço, a partir das 12h, com venda de bebidas alcoólicas. O bar informou que terá apoio de uma escolta armada até seu fechamento.

Bar das Putas

O bar fica no Porto da Barra e fica aberto entre 10h às 00h40. O local é frequentado por estudantes e turistas.

Largo da Dinha

Acarajé, cerveja e muitos bares. O local é um reduto histórico da esquerda soteropolitana e abriga a sede do PT na capital. Existem bar que são 24 horas e não tem hora para acabar.



Onde acompanhar a apuração do lado do time de Bolsonaro

Shopping Barra

Mesmo de forma informal, o estabelecimento se tornou um ponto de encontro entre Bolsonaristas, que pretendem ocupar bares e a praça de alimentação durante a apuração. Contudo, tem hora para acabar, pois o shopping fecha às 20h.

Bares na Pituba e Itaigara.

Também de maneira informal, os barzinhos da Pituba e Itaigara ganham força no lado bolsonarista. Na Rua Piauí, os bares Piauí e Djalma costumam receber um número grande de eleitores de Bolsonaro.