É grupo de risco ou quer ajudar? Site lança cadastro solidário na quarentena

Logo nos primeiros dias de quarentena, a internet ficou cheia de imagens de bilhetes presos em elevadores, onde vizinhos se ofereciam para as fazer as tarefas cotidianas no lugar dos idosos e pessoas do grupo de risco, para evitar a exposição destas pessoas durante a pandemia do coronavírus. Poderia ser só uma boa ação, mas gerou gerou inquietação. E quem mora em casa? E se eles não tiverem vizinhos dispostos? Foi assim que nasceu a página Todos por Todos.

A iniciativa é do empresário Shankar Cabus, 33 anos. Formado em Sistema de Informação, ele tem uma empresa que desenvolve robôs de conversação para internet e, junto com a equipe da empresa, programou uma página para unir voluntários dispostos a ajudar pessoas do grupo de risco que precisam de ajuda.

“A gente pensou neles que não estão nos prédios, mas que também podem precisar de alguém. Podemos unir pessoas que moram perto, numa mesma rua ou bairro”, explica. Ao todo, uma equipe de quatro pessoas trabalha para a ferramenta funcionar.

Nascida na última sexta-feira (20), a plataforma já tem mais de 500 voluntários cadastrados e 1.700 visitas. “A dificuldade é fazer a ideia chegar nos idosos, que nem sempre estão tão presentes nas redes sociais. E que as vezes têm receio por causa da segurança, de se realmente é alguém oferecendo ajuda de verdade”, conta Cabus. Os pedidos podem ser desde idas ao supermercados, passeios com o cachorro ou até uma companhia para conversar à distância.

Os cruzamentos estão sendo feitos manualmente pela equipe e os pedidos de ajuda devem começar a ser atendidos nos próximos dias. Por enquanto, apenas 17 idosos se cadastram no site. Para participar, é preciso apenas preencher um formulário com alguns dados e identificar de qual grupo você é: de quem pode ajudar ou dos que precisam de ajuda.



