É hexa! Ana Marcela Cunha é campeã do circuito mundial de maratona aquática

O hexa veio! Ainda não foi no campo, com a Copa do Mundo de futebol, que começa no próximo domingo (20), mas com a competição nas águas. Como de praxe, a baiana Ana Marcela Cunha mostrou que é a melhor do mundo e colocou a sexta medalha do circuito mundial de maratona aquática 10km no peito.

A baiana ficou em segundo lugar na última prova do ano, de Eilat, em Israel, o que lhe garantiu a liderança da classificação. O primeiro lugar da etapa ficou com a australiana Chelsea Gubecka, com 1h56min19s, quatro segundos à frente de Ana Marcela. A disputa ocorreu neste sábado (12).

Ana Marcela estava empatada na classificação com a holandesa Sharon Van Rouwendaal, mas a oponente ficou apenas com o quinto lugar na prova deste fim de semana e foi desbancada pela baiana.

Agora hexa, Ana Marcela também acumula os títulos dos circuitos de 2010, 2012, 2014, 2018 e 2021, além de ter conquistado a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e ter vencido provas em outras distâncias neste ano, como etapas de 5km e 25km.