É hoje! Bahia e Jacuipense decidem o título de campeão baiano

A história construída entre Bahia e Jacuipense em 2023 terminará com um campeão. Neste domingo (2), o tricolor recebe o time grená na Fonte Nova pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. A partida começa às 16h e marcará o último dos quatro embates entre as equipes na temporada.

Depois do empate por 1x1 no jogo de ida, em Riachão do Jacuípe, a disputa pelo título baiano está rigorosamente empatada, já que gol fora de casa não é critério de desempate, nem ter melhor campanha. A conta é simples: quem vencer levanta o troféu. Em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.

Até aqui, o Bahia é quem está por cima da carne seca. Nos três confrontos com o Jacuipense este ano, o Esquadrão venceu dois e empatou um. Entre eles a goleada por 4x1, em Pituaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil. O outro triunfo foi na fase classificatória do estadual, por 1x0. É apegado ao retrospecto positivo que o time da capital quer manter o bom momento sobre o oponente para fazer história.

Se for campeão, o Esquadrão alcançará o 50º título do Baianão. O clube já é disparado o maior vencedor do estado, com 49 taças (20 a mais do que o Vitória), mas desde 2020 não chegava à final. Um dos atletas do atual elenco que já saborearam o gosto de vencer o Baianão, o meia Daniel destacou a importância de recuperar a hegemonia.

“Vai ser muito bom a gente poder levantar essa taça para dar uma acalmada, começar um Brasileiro, próxima fase da Copa do Brasil, mais tranquilo, com mais confiança. Espero muito que a gente consiga dar essa alegria para a gente, para o torcedor, para a nossa família no domingo. Ter foco total para não deixar esse título escapar”, afirmou o camisa 10.

O Bahia também terá a torcida como aliada. Os tricolores prometem lotar a Fonte Nova, já que praticamente todos os ingressos para a final foram vendidos. Existe expectativa por recorde de público.

No Jacuipense, a meta é surpreender como visitante para conquistar o primeiro título do estadual. O Leão do Sisal voltou a disputar a Série A do Baiano em 2013, após um longo período sem atividades, e essa é apenas a segunda final do clube na história. No ano passado, o Jacupa perdeu para o Atlético de Alagoinhas.

O time grená carrega o status de manter o bom momento do interior na competição. Os clubes de fora da capital quebraram a hegemonia da dupla Ba-Vi e desde 2019 colocaram pelo menos um representante na final. Dessas últimas quatro edições, em duas o título não ficou em Salvador.

O Atlético de Alagoinhas somou um bicampeonato em 2021 e 2022, vencendo Bahia de Feira e Jacuipense, respectivamente, nas decisões. Para se ter uma ideia, até então a melhor fase do interior havia sido entre o final da década de 1980 e início de 1990, quando foi vice-campeão em cinco oportunidades, com a Catuense (1983, 1986 e 1987) de Bobô, Luís Henrique, Vandick, Sandro, Zanata e Naldinho, e o Fluminense de Feira (1990 e 1991).

Se conquistar o título, o Jacuipense aumentará para 22 o número de clubes campeões do Baianão. Em 118 anos, apenas quatro equipes do interior tiveram a glória de vencer o torneio. Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira lideram com dois títulos cada. Colo Colo e Bahia de Feira completam a lista.