É hoje: Del Feliz traz clima de São João para os leitores do CORREIO

O cantor e compositor Del Feliz é a segunda atração do projeto São João do CORREIO, que vai levar o clima junino à casa dos leitores, através de lives que acontecerão às sextas e sábados, 19h, no YouTube do CORREIO, até o dia 20 de Junho. Del Feliz se apresenta neste sábado (6).

Del promete mostrar um pouco do seu repertório recheado de canções autorais e de clássicos. Velho parceiro do jornal, ele disse que está pronto para animar os amantes do forró na quarentena. “Além de minhas músicas mais pedidas pela galera, como Pra Gente se Abraçar, Eu Sou o São João e Ainda não Acabou, não faltarão clássicos”, disse Del, citando as canções Espumas ao Vento, Tudo o Que eu Queria e La Belle D'Jour.

Fã das festas juninas, ele conta que desde pequeno sente muita saudade das brincadeiras que hoje são menos exploradas como o quebra- pote e o casamento caipira. “Em tempo de pandemia, a saudade vai ser também do palco. De cantar e me divertir com centenas de milhares de pessoas, celebrando a festa da alma do Nordeste, fazendo o que mais amo”, afirmou.

Além da boa música e de criar um clima de verdadeiro arraiá, as apresentações também vão render uma corrente de solidariedade. Durante as transmissões, será possível ajudar a instituição Corrente do Bem. Um QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações. As próximas lives são das bandas Estakazero (12/06) e Flor Serena (13/06) e dos cantores Zelito Miranda (19/06) e Adelmário Coelho (20/06).