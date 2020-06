É Hoje: Fulô de Mandacaru faz live no YouTube do CORREIO

A banda pernambucana Fulô do Mandacaru inicia nesta sexta (5) o projeto São João no CORREIO, que vai levar o clima junino à casa dos leitores. No total, serão seis lives com grandes nomes do forró, que acontecem às sextas e sábados, 19h, até o próximo dia 20 de junho, no no YouTube do CORREIO

Conhecida do grande público em 2016, quando foi a grande campeã do reality Superstar, da TV Globo, a Fulô de Mandacaru já tem 19 anos de estrada. Na linha de frente do grupo estão Pingo Barros, seu irmão Armandinho do Acordeon e de Tiago Muriê. Para a live, a banda promete um repertório que traz um recorte histórico dos principais artistas do cenário forrozeiro nacional e regional como: Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Dominguinhos, Mastruz com Leite, Alcymar Monteiro e Jorge de Altinho, entre outros, além do trabalho autoral.

Com a impossibilidade de cumprir sua extensa agenda de shows no período junino, por causa da pandemia do novo coronavírus, Pingo Barros lamenta a saudade dos grandes shows do período junino. “O que mais traz saudades são as multidões dos diversos festejos juninos do Brasil inteiro que participamos ao longo de 19 anos de carreira. O contato com os fãs é algo que sempre nos motiva muito”, afirma. Além da live, a Fulô de Mandacaru já fez outra parceria com o CORREIO. Em abril do ano passado, o grupo encartou um CD de forró no jornal.

Além de boa música , as apresentações também irão render uma corrente de solidariedade. Durante as transmissões, será possível ajudar a instituição Corrente do Bem. Um QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações.



Veja as datas das Lives do correio

Dia 5/06 - Fulô de Mandacaru

Dia 6/06 - Del Feliz

Dia 12/06 - Estakazero

Dia 13/06 - Flor Serena

Dia 19/06 - Zelito Miranda

Dia 20/06 Adelmário Coelho