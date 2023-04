É hoje! Vitória estreia na Série B contra a Ponte Preta

Chega de saudade, é hora de voltar a ver o clube do coração em campo. Um ano depois, o Vitória está novamente na Série B do Brasileiro e tem a chance de brigar para integrar outra vez a elite do futebol nacional. Este é o principal objetivo da temporada e único que resta.

Após fracassar no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o rubro-negro quer reescrever a história de 2023 com um acesso e é por ele que vai lutar a partir das 18h deste domingo (16), quando estreia contra a Ponte Preta, no Barradão.

O elenco foi encorpado e a esperança de evolução está depositada nas 12 contratações feitas pelo clube para a disputa do torneio. O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Felipe Vieira e Marcelo, os zagueiros Yan Souto e Wagner Leonardo, os volantes Diego Fumaça e Matheus Trindade, o meia Giovanni Augusto e os atacantes Pablo Diogo, Zé Hugo, Welder e Matheusinho foram contratados para suprir as necessidades identificadas nos três primeiros meses.

Cinco deles chegaram à Toca do Leão com pelo menos um acesso à Série A no currículo, caso de Thiago Rodrigues, Wagner Leonardo, Diego Fumaça, Giovanni Augusto e Pablo Diogo. E apenas três entre os recém-contratados nunca disputaram a Série B: Yan Souto, Zé Hugo e Welder.

Enquanto alguns jogadores chagaram durante a intertemporada forçada, outros saíram. Caso do zagueiro Dankler e do do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, cujo contrato termina neste sábado e não foi renovado. Revelados na base, os atacantes Alisson Santos e Wanderson foram emprestados para Náutico e Athletic de Minas Gerais, respectivamente.

Léo Condé teve 37 dias para treinar o grupo. A última vez que o time principal disputou um jogo oficial foi em 8 de março, quando, já eliminado da Copa do Nordeste, venceu o Ceará, por 2x0, no Barradão. Foi a única vitória do Leão sob o comando do técnico. A derrota por 2x1 para o Campinense, em 22 de março, na última rodada da fase de grupos do regional, foi com o time e o treinador do sub-20, Laelson Lopes, em campo.

“Foi um período que a gente não gostaria de ter, gostaríamos de estar jogando, disputando competições. Mas, dentro da realidade, a gente aproveitou bastante. Primeiro a parte física, depois aspectos técnicos e táticos. Acredito que chegamos bem para a estreia”, comentou Condé na sexta-feira.

Ele não revelou o time, mas deve promover ao menos quatro estreias na largada da Série B. O lateral esquerdo Marcelo, o meia Giovanni Augusto e o atacante Zé Hugo foram titulares no jogo-treino contra o Bahia de Feira, no final de semana passado. E o zagueiro Wagner Leonardo, recém-chegado, ganhou a vaga no decorrer desta semana.

Diego Fumaça também estava cotado, mas lesionou a coxa esquerda e está vetado. Assim como o goleiro Thiago Rodrigues, que trata uma inflamação no joelho direito. A vaga no gol fica com Lucas Arcanjo. No lugar de Fumaça no meio, o treinador deve recorrer a Marco Antônio como volante mais uma vez.

A provável escalação tem: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo.