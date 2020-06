É hoje: Zelito Miranda faz a festa para os leitores do CORREIO

O cantor e compositor Zelito Miranda é a quinta atração das Lives de São João promovidas pelo CORREIO, que acontece nesta sexta (19), a partir das 19h, nono YouTube do CORREIO

“Por ser uma live show, dentro desse novo normal junino, vai ter a mesma pegada, muita energia. A diferença real é a ausência da banda e do público, que serão virtuais, mas vai ter o mesmo clima do nosso show”, garante o forrozeiro, conhecido com Rei do Forró Temperado.

O repertório, conta, trará músicas de sua autoria, gravadas ao longo de sua carreira, e de compositores que gosta. Entre as canções marcantes do período, ele vai interpretar sucessos como Sabiá, de Gonzagão, Severina Chique Chique e Chevete da Ivete, de Genival Lacerda, e Espumas ao Vento, de Flávio José.

“Esse São João será de muitas saudades: da comida, das músicas, da bebida, mas acima de tudo, do espírito junino, da energia do povo, da dança, da fogueira, tudo isso faz bater um banzo antecipado, saudade do futuro, mas venceremos e sairemos mais positivados”.

Quando a quarentena passar, Zelito pretende por em prática alguns projetos. “Com certeza farei um belo EP, com clips de todas as faixas. Continuarei também produzindo a live que faço aos sábados, às 15 h, no Instagram, desde o começo da pandemia”, garante.

Além de curtir a live de Zelito, o forrozeiro de plantão pode se solidarizar com a ONG Corrente do Bem, nstituição que cuida de família carentes e que receberá as doações arrecadadas antes, durante e depois da apresentação. Durante a transmissão, um QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações. Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil. Leia mais sobre as lives do CORREIO na página 27.