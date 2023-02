'É inadmissível e inaceitável isso', brada capitão do Vitória

O torcedor do Vitória lamentou mais um tropeço do time do coração na Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira (23), o rubro-negro perdeu para o Náutico, de virada, por 3x2, em pleno Barradão. Após cinco rodadas, o Leão segue sem vencer no regional e vive situação bastante delicada na tabela de classificação.

Após estar vencendo por 2x1, com gols de Osvaldo e Thiago Lopes, o Vitória cedeu o empate no segundo tempo após gol contra de Railan e viu o adversário pernambucano virar o jogo com Victor Ferraz. Jean Mangabeira já havia marcado na etapa inicial.

Os três tentos comemorados pelo Náutico foram consequência de bola parada. As falhas foram pontuadas pelo zagueiro Dankler em entrevista após o fim do jogo.

"Mais duas bolas paradas, onde a gente vem realmente sofrendo. É inadmissível e inaceitável isso. Assumimos a total responsabilidade das derrotas que estão acontecendo, principalmente a de hoje", afirmou o capitão do Vitória.

"Não pode acontecer. Precisamos realmente rever e o mais rápido possível solucionar esses problemas, para que nas próximas partidas a gente não venha a sofrer e sair derrotado", completou Dankler.

O Vitória volta a campo no domingo (26), às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, em jogo válido pela última rodada da fase classificatória do Baiano.

Pela Copa do Nordeste, o próximo compromisso é o clássico Ba-Vi, que será disputado no dia 5 de março, às 16h, na Fonte Nova.