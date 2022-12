E lá vamos nós de volta ao planeta Pandora

Que James Cameron ama o oceano todo mundo que é minimamente ligado na trajetória do diretor canadense já sabe. Mergulhador profissional, ele ainda tem um intenso ativismo na preservação do meio ambiente. Por isso, estranheza zero ter se esmerado tanto numa produção como Avatar (2009), perfeitamente classificável como filme-manifesto em prol da conservação dos recursos naturais. Acontece que o longa não só marcou o 3D nas salas de cinema, como ainda se posicionou como a maior bilheteria da história – posto esse que pertencia a Titanic, outro longa de Cameron.

Mais de treze anos depois, o ambicioso e competente diretor volta com Avatar: O Caminho da Água, que retoma a história do povo Na’vi e seu planeta Pandora. Por que tanto tempo depois? Nesse intervalo, o cineasta voltou ao Titanic histórico e realizou expedições nas zonas mais profundas do oceano (procure o documentário de 2012, em que ele vai às Fossas Marianas), com tecnologia que não dispunha antes de 2009.

Veja o trailer de O Caminho da Água:

Em paralelo com tudo isso, James Cameron sonhava com mais quatro filmes para sequenciar Avatar, explorando Pandora em todos os seus biomas e aperfeiçoando o 3D e a captação de movimento dos atores. Quem já viu este se diz embebedado com a beleza do trabalho de 3h15 de duração – Salvador não teve acesso à prévia realizada em outras praças. Os outros três longas da saga estão previstos para 2024, 2026 e 2028.

“As pessoas acham que é natural, depois de se fazer muito dinheiro com um filme, produzir uma sequência, mas o Spielberg não fez uma continuação para E.T.”, disse Cameron em conversa com jornalistas. “O grande incentivo para que eu retornasse a esse universo foi o quanto a equipe de Avatar se divertiu enquanto o fazia. E, claro, é importante que uma sequência honre o que o público amou, mas ao mesmo tempo apresente elementos que sejam inesperados”, completou.

Na nova história, Sam Worthington e Zoe Saldaña reprisam suas performances como Jake Sully e Neytiri, agora pais de quatro. Quando invasores os obrigam a abandonar seu lar, os Sully viajam até o território dominado por uma clã que vive em harmonia com o oceano. Novamente, eles pedem união do povo Na’vi para enfrentar os colonizadores vindos da Terra.

O casal Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) agora são pais de quatro (divulgação)

Além de Worthington e Saldaña, quem retorna é Sigourney Weaver, mas não na pele da cientista Augustine, que morreu na trama original. Weaver dá vida a uma adolescente aventureira que é filha adotiva do casal.

Kate Winslet também integra o elenco. Foi dela o recorde de respiração embaixo d’água entre os atores, exatos sete minutos e 15 segundos, quebrando a marca de Tom Cruise em Hollywood. “É a primeira vez que volto a trabalhar com um mesmo diretor. Foi muito especial essa reconexão com Jim. Ele tem muito orgulho de sua relação com os atores, e isso transparece na tela”, disse Kate.



