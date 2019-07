'É o momento certo de pegar o Brasil', diz Gareca antes de final

Desde que assumiu a seleção peruana, em março de 2015, o argentino Ricardo Gareca tem acumulado sucessos. O ponto alto do trabalho do treinador foi a classificação para a Copa do Mundo da Rússia, depois de 44 anos sem participações do país em Mundial. Neste domingo (7), às 17h, no Maracanã, os peruanos terão outra chance para fazer história.

Em busca do seu terceiro título na Copa América, o treinador afirma que a sua equipe está madura e que esse é momento certo para enfrentar o Brasil diante de um Maracanã que deve estar lotado.

"É uma partida muito importante mesmo sem Neymar. Não consideramos isso (ausência do jogador do PSG) porque o Brasil faz uma Copa América muito solida. A Argentina fez as coisas bem e saiu derrotado... Vamos enfrentar o Brasil em um bom momento e parece o momento ideal para nós também. Passamos por Uruguai e Chile, o que nos deixou fortalecidos. Então, se tem um momento para enfrentar o Brasil é esse", disse o treinador.

Um dia antes da decisão, Ricardo Gareca adotou o mesmo tom de mistério que faz nas vésperas das partidas. O time titular só vai ser divulgado minutos antes do jogo. A única coisa que Gareca afirmou é que a mentalidade da equipe vai ser bem diferente do último encontro com o time de Tite, quando foi goleado na primeira fase.

"Vamos tentar fazer na partida o que mais nos convém. É importante buscar o triunfo. Estamos sempre acostumados a isso. As vezes pensamos que a partida vai ter uma característica e tem outra. Ainda mais em uma final, em que estar todo mundo tenso. Ser campeão não é fácil e amanhã não vai ser fácil para nenhuma das duas seleções", explicou.

Revolução no futebol

Para o meia Edison Flores, o trabalho de Gareca tem revolucionado a forma de jogar futebol no Peru. Segundo ele, hoje o jogador peruano faz um jogo mais inteligente aliando a parte tática à técnica.

"Durante muito tempo se teve a ideia de que o jogador peruano tinha problema de cabeça. Esse era o olhar de fora. Já temos três anos no processo com o professor Gareca e ele é um grande líder. Nós tratamos de fazer em campo o que ele pede, dando o melhor para a equipe e para que os peruanos estejam ganhando e felizes sempre", disse o meia.

Questionado sobre a fórmula que tem usado para colher bons frutos em pouco tempo, Gareca credenciou o sucesso ao trabalho e pediu para que as autoridades sigam cuidado do esporte no país.

"Em particular não tenho nenhuma fórmula. Como todos os treinadores, busco o melhor para levar para um grupo de jogadores o que é mais conveniente. Isso tem a ver com o convencimento do futebol peruano, de saber do que são capazes. Eu tinha passado pelo Universitário e pude conhecer o que era o futebol peruano. Quando recebi o convite da Seleção gostei da ideia e em pouco tempo conseguimos essa mudança. O jogador peruano não é apenas técnica, mas força física, compromisso. Tem muitas virtudes. Acredito que o Peru pode estar cada vez mais unido no esporte pois vejo gente muito talentosa. Que as pessoas que estão responsáveis por isso possam contribuir para o desenvolvimento do esporte no país", completou o treinador.