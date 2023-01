É o Tchan não será mais atração do Festival ÊTA nos dias 18 e 25

Por questões que envolvem logística e incompatibilidade de agenda das bandas e do local do evento, o Festival ÊTA contou com uma reestruturação, segundo comunicado divulgado pela assessoria do evento. As edições que aconteceriam nos dias 18 e 25 janeiro com o Grupo É o Tchan serão suspensas.

O evento passa a se chamar Festival Êta - Ensaio do Parango e acontece no dia 5 de fevereiro (domingo), na Arena Fonte Nova. Além do show da banda liderada por Tony Salles, se apresentam ainda o grupo Di Propósito e Turma do Pagode.