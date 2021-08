É oficial: Paris Saint-Germain anuncia contratação de Lionel Messi

O início da era Lionel Messi no Paris Saint-Germain começou. Após 17 temporadas como profissional no Barcelona, com 35 títulos conquistados, o craque argentino foi anunciado oficialmente pelo clube francês nesta terça-feira (10). Fechou um contrato de dois anos, com a opção de renovar por mais uma temporada, até junho de 2024.

De acordo com diversos veículos europeus, o salário deve rondar 35 milhões de euros (R$ 214 milhões) líquidos por temporada, com bônus incluídos. No novo time, Messi vestirá a camisa 30, lembrando o número usado por ele quando estreou profissionalmente no Barcelona, em 2004.

A new ???? in Paris !



PSGxMESSI ❤️???? pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

"Estou ansioso para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Conheço os jogadores talentosos e a comissão técnica. Estou determinado a construir, junto a eles, algo grande para o clube e os torcedores. Não vejo a hora de pisar no gramado do Parque dos Príncipes", declarou Messi, em comunicado oficial do PSG.

A apresentação do astro será quarta-feira (11), em uma entrevista coletiva no estádio Parque dos Príncipes marcada para as 11h, pelo horário local (6h de Brasília).

No PSG, Messi reeditará a parceria com Neymar. Os dois jogaram juntos por quatro temporadas no Barcelona, de 2013 a 2017. Ao lado do uruguaio Suárez (que hoje está no Atlético de Madrid), formaram o histórico trio MSN e ajudaram o Barça a conquistar a tríplice coroa - Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei - na temporada 2014/2015. Agora, o argentino e o brasileiro formarão um novo trio, dessa vez com Mbappé.

Eleito seis vezes o melhor do mundo, Messi acertou a ida ao Paris Saint-Germain após não chegar a acordo de renovação com o Barcelona. O jogador de 34 anos passou mais de duas décadas no Camp Nou, onde chegou aos 13. Estreou como profissional em outubro de 2004 e, desde então, foi o protagonista de um dos casamentos mais duradouros e relevantes da história do futebol.

Ao todo, foram 17 temporadas no Barcelona, com 672 gols marcados e 288 assistências em 778 jogos oficiais. Messi conquistou 35 títulos com a camisa da equipe catalã, média de pouco mais de duas taças por ano. Entre os troféus, estão quatro da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes e dez do Campeonato Espanhol.

Messi e seus muitos troféus conquistados na era Barcelona

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

O craque é o quinto reforço do PSG para a nova temporada. O clube já havia confirmado as contratações do goleiro Donnarumma, eleito o melhor jogador da Eurocopa; do zagueiro Sergio Ramos, ex-Real Madrid; do lateral Hakimi e do meia Wijnaldum. O time francês também confirmou a compra do volante Danilo Pereira, que havia chegado em 2020 por empréstimo.

Além das novas contratações, Messi reencontrará no Paris Saint-Germain os argentinos Paredes, Di María e Icardi, além do técnico Mauricio Pochettino, que também nasceu em Rosário, mesma cidade-natal dele.

"Estou encantado que Messi escolheu se juntar ao Paris Saint-Germain, e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com a sua família. Ele não escondeu o seu desejo de continuar evoluindo no mais alto nível e ganhando troféus. A ambição do clube é idêntica. A adição de Leo ao nosso time de classe mundial confirma a relevância e o sucesso do nosso recrutamento", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

'Messi Day'

O anúncio foi esperado ansiosamente ao redor do mundo. Ao longo do dia, o PSG postou uma série de vídeos que indicavam a chegada do craque, ainda que não citassem o nome dele. Entre as claras referências ao jogador, estavam seis Bolas de Ouro, a camisa 10 da Argentina, a bandeira de Rosário, além da expressão "novo diamante".

Messi viajou para a França na manhã de terça, ao lado da esposa, Antonella, e seus três filhos, após a negociação com o PSG ser concluída. O avião pousou no aeroporto de Le Bourget às 10h34 de Brasília, 15h34 no fuso local. Após o desembarque, ele apareceu diante do público que o aguardava e acenou. Ali, já usava uma camisa com o lema do clube no peito: "Isso é Paris".

Em seguida, o argentino foi encaminhado para fazer exames médicos no hospital American de Neuilly, como é de praxe antes de jogadores assinarem contrato. Após ser aprovado nas avaliações, ele seguiu para o estádio Parque dos Príncipes. Apareceu por um portão lateral e ficou pouco tempo. Apesar da passagem ter sido rápida, foi o suficiente para animar os torcedores que se aglomeravam e faziam festa no entorno.

Depois, Messi foi para o Royal Monceau Hotel, onde sua família está hospedada. Lá, acenou para os fãs tanto na chegada quanto no balcão. Diretor de futebol do PSG, o brasileiro Leonardo foi fotografado entrando no local.