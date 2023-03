É real: BK chega a Salvador com turnê do disco Icarus; saiba detalhes

Eu sou a continuação de um sonho, da minha mãe, do meu pai, e todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho. Da minha vó, do meu vô. Quem sangrou pra gente poder sorrir. Icarus é um disco que, novamente, mostra a força do trabalho de BK, que passeia entre a reverência aos mais velhos, a valorização da própria arte e uma pitada sacana de sensualidade. É com esse trabalho que o rapper desembarca em Salvador no dia 8 de abril para a turnê que leva o nome do álbum.

O show já passou por São Paulo e com datas marcadas em outras capitais do Brasil. O artista celebra a estreia da nova turnê no palco do Trapiche Barnabé, no Comércio, no dia 08 de abril. Os ingressos estão à venda no TicketMaker, custando R$60 e R$120.

Icarus foi apresentado no Museu de Arte do Rio (MAR) através da obra de arte feita por Nikolas Demurtas — pintada a óleo — reinterpretando a tela de “O Voo de Ícaro”, de Jacob Peter Gowy (1636 - 1638). Tal ação atraiu mais de quatro mil pessoas ao longo de três dias em uma ativação de realidade aumentada, onde bastava mirar um aparelho celular para mergulhar no álbum.

A ação surtiu efeito: o álbum somou mais de 35 milhões de streamings nas plataformas de áudio no primeiro mês, e teve sete de suas faixas entre as 100 músicas virais no Spotify Brasil, sendo duas entre as dez primeiras posições.

No setlist do show, além do novo trabalho, BK’ trará canções de Cidade do Pecado (2021), O Líder Em Movimento (2020), Gigantes (2018) e Castelos & Ruínas (2016).