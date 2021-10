É real? Haaland empilha bolas e acerta pontaria surreal; veja

O atacante Erling Haaland segue impressionando com sua habilidade e finalizações certeiras. Mas o jogador do Borussia Dortmund elevou ainda mais o sarrafo em um vídeo publicado nesta quinta-feira (14). A imagem é tão impressionante que até deixou a dúvida: é real ou fake?

O 'cometa', como é conhecido, começa empilhando três bolas de futebol. Consegue empilhar todas na marca do pênalti perfeitamente - feito que já seria admirável, se parasse por aí. Mas o show veio logo em seguida.

O norueguês de 21 anos aparece chutando uma atrás da outra, todas no alvo que está posicionado no ângulo superior direito de uma baliza à frente. As finalizações são tão certeiras e fortes que o atacante consegue destruir o alvo posicionado. Veja: