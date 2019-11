'É recuperar e voltar mais forte ainda', projeta Jonathan Bocão

O lateral direito Jonathan Bocão começará nesta terça-feira (12) o tratamento de fisioterapia para se recuperar da lesão no joelho. O jogador passou por uma artroscopia na segunda-feira (11) e só voltará aos gramados na próxima temporada. “É recuperar e voltar mais forte ainda”, escreveu o atleta em rede social após a cirurgia.

O jogador de 27 anos foi diagnosticado com uma ruptura no menisco após se machucar durante empate em 2x2 com o Figueirense, no Barradão, na 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contratado no começo de outubro, o lateral só vestiu a camisa do Vitória quatro vezes.

O contrato de Jonathan Bocão com o Vitória vai até o final deste ano, mas prevê a possibilidade de renovação para o Campeonato Baiano.