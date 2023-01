E-Residency: Programa permite que brasileiros criem e gerenciem empresas na Europa de modo remoto

Diante da série de burocracias impostas para quem almeja abrir uma empresa no Brasil e precisa conseguir os tão necessários registro e formalização do negócio, tem sido cada vez maior a adesão às empresas virtuais, que costumam simplificar não só os processos de abertura, mas também de gerenciamento do empreendimento. É graças ao sucesso desse modelo na Estônia, país do norte europeu, que desde 2021 o brasileiro pode criar e administrar uma empresa no Velho Continente de maneira remota.

Para se juntar à comunidade de 1200 brasileiros que, ao lado de mais de 100 mil empresários de 170 países diferentes, lucram com negócios virtuais na Estônia, o primeiro passo a ser dado é obter acesso ao e-Residency, também conhecido como “CPF virtual”. O programa se baseia na experiência de mais de 25 anos da Estônia para fornecer serviços públicos digitais para cidadãos estonianos.

O programa de e-Residency, atualmente, é ofertado pela Estônia e Lituânia, mas há expectativa de que em breve Portugal seja o próximo país europeu a dispor do serviço. Nos moldes disponíveis, os programas da Lituânia e da Estônia têm vantagens semelhantes, mas os estonianos saem na frente quando se trata de avanço digital.

Autônomos e fundadores de pequenas e médias empresas, startups e corporações, sem sair do Brasil, adquirem o cartão e, com a condição de e-Residente, abrem e gerenciam uma empresa europeia remotamente, sem intermediários. Assim, estes e-Residentes têm um novo leque de oportunidades: a facilidade de investir e receber investimentos internacionais sem sair do Brasil, obter fundos a nível europeu, cooperar e contratar internacionalmente e testar novos mercados sem custos.

E-Residency da Estônia

Rodrigo Paolilo, empresário, sócio e CEO da Rede+, Hub de soluções em empreendedorismo e inovação, com foco em projetos de soluções em inovação corporativa e aceleração de startups, abordou pela primeira vez, em Salvador, a possibilidade de um brasileiro empreender virtualmente na Estônia durante o Agenda Bahia 2022, realizado em outubro do ano passado, no Wish Hotel da Bahia.

Agora, o CEO da Rede+ volta à capital baiana com a delegação da Estônia e com as equipes da e-Residency, Startup Estonia e brasileiros que se beneficiaram dos programas para participar do evento Estônia - Internacionalização Sem Limites, que acontece no Innova Coworking na próxima terça-feira (24), em co-realização com a aceleradora Rede+ e o Instituto Inova+. O evento visa orientar o público a criar e manter empresas sediadas na Europa 100% online.

Segundo Rodrigo, o e-Residency é voltado sobretudo a empresas com processo de inovação em curso, criadores de startups e empresas com projetos inovadores que buscam estar no mercado europeu. Há também espaço para pequenos e médios fundadores, e até para empresas tradicionais, desde que haja interesse de renovação. Ele enfatizou as oportunidades que o programa oferta.

"As empresas participam de uma rede de eventos da comunidade de empreendedorismo e inovação da Estônia, e essa rede tem relações com investidores e outras pontes de financiamento e expansão para o mercado europeu. O empreendedor já consegue efetivamente internacionalizar o negócio a partir da e-Residency", afirma.

Taiz Coe, coordenadora de parcerias e negócios na e-Residency, destaca que já há casos brasileiros de sucesso na Estônia. “Karen V. Ordones, e-Residente e fundadora da Tutor.Id levantou mais de 7 milhões de euros em cinco anos e Thomas Dobereiner, co-fundador da NOBE, não só abriu sua empresa estoniana em uma mesa de bar, como levantou dois milhões de euros no primeiro ano”, aponta.

Pioneirismo

Também presente no Agenda Bahia 2022, Taiz Coe ressaltou, à época, o pioneirismo estoniano no uso de ferramentas digitais e a utilização de identidades digitais desde 2010. No país, apenas dois serviços públicos não podem ser resolvidos à distância: o casamento e o divórcio.

A Estônia ainda desponta na Europa como a nação com o maior número de unicórnios per capita, isto é, empresas caracterizadas por capital fechado com uma valorização de mais de 1 bilhão de dólares e que possuem um crescimento acelerado em comparação com as empresas tradicionais.

Só no primeiro semestre de 2022, as startups da Estônia assinaram 61 acordos de financiamento por 1,2 bilhão de euros. Com base nos dados trimestrais do Conselho Fiscal e Aduaneiro da Estônia, as startups do país geraram 1,5 bilhão de euros em faturamento no terceiro trimestre de 2022. O volume de negócios gerado pelas startups da Estônia constitui 1,8% do volume de negócios gerado pelas empresas estonianas até 2022 (86 bilhões de euros.)

Com a possibilidade de o brasileiro empreender na Europa, Taiz não hesita ao incentivar a abertura de um negócio na Estônia. “É compreensível que pessoas se interessem por Portugal pela facilidade da língua, mas são incomparáveis os benefícios e agilidades da Estônia. É barato, rápido e o empresário tem a real direção de uma empresa global em mãos. A Estônia e suas organizações foram, nesse 2022, o país número um em termos de investimento ao empreendedor e melhor regime tributário em toda a OCDE por ter leis simples e sistema 100% transparente”, frisa Taiz.





Estônia - Internacionalização sem limites

Entre os dias 24 de janeiro e 9 de fevereiro, a delegação da Estônia, com as equipes da e-Residency, Startup Estonia e brasileiros que se beneficiaram dos programas, estarão em diferentes capitais do país com o evento Estônia - Internacionalização Sem Limites. Em Salvador, o evento acontece no Innova Coworking, às 18h30 da terça-feira (24), em co-realização com a aceleradora Rede+ e o Instituto Inova+. A entrada é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição prévia através do site Eventbrite.

A co-realização do evento é um passo importante para a construção de um dos objetivos da Rede+ para o ano de 2023, conforme aponta Rodrigo Paolilo. “Para este ano, uma de nossas prioridades será ajudar statups brasileiras no processo de internacionalização. Conectar essas startups com as oportunidades que existem em outros países, como na Estônia, é cumprir com o nosso propósito de transformar o mundo através do empreendedorismo inovador, por isso eventos como este são muito importantes para nós e para o nosso estado”, reitera.

Para falar sobre a Estônia, internacionalização e as oportunidades do projeto e-Residency, o evento vai contar com a presença de Taiz Coe, que atualmente coordena as importantes alianças entre instituições e agências governamentais e do setor privado na Europa e LatAm frente ao crescimento do programa.

Além de Taiz, o evento terá a presença de convidados especiais que entrarão de forma remota para trazer suas experiências. Ainda lideranças da Rede+ e do Inova+ apresentarão suas agendas e oportunidades de internacionalização para startups brasileiras.





Confira programação completa do evento:

18h30: e-Residency

Tudo sobre a internacionalização sem sair do Brasil e possibilidades de vistos para startups brasileiras.

19h: Rede+ e Inova+

Como a Rede+ e o Inova+ podem ajudar você e a sua startup a internacionalizar, como dar o primeiro passo e quais são as principais oportunidades

19h30: Momento para tirar dúvidas e fazer networking

19h45: Coffee break





Serviço

O que: Estônia - Internacionalização sem limites

Quando: 24 de janeiro (terça-feira)

Onde: Innova Coworking, Edifício CEO, Av. Tancredo Neves nº 2539, CEO, Salvador Shopping Salvador, BA 31330-472

Horário: 18h30

Quanto: Evento gratuito

Inscrição:

