E se Pelé fosse argentino? Designer vira a folha de ídolos; veja

Pelé argentino. Maradona brasileiro. Riquelme no River. D'Alessandro no Internacional. Renato Gaúcho no Grêmio. Parece loucura, e talvez seja mesmo. Mas todo o mundo já deve ter imaginado, nem que seja por um momento, como seria se seu ídolo jogasse no rival e vice-versa.

O designer brasileiro Marco Aurélio Valentim é uma dessas pessoas, só que ele foi além e ilustrou vários ícones do futebol vestidos com a camisa dos maiores rivais. O projeto chamado "Posters | Ídolos x Rivais" foi publicado na conta pessoal do artista no Behance, uma rede social voltada para designers.

O álbum já foi clicado por mais de 10 mil pessoas e coloca ídolos de 20 times mundo afora vestindo a camisa do maior adversário. Veja alguns na galeria abaixo (clique nas imagens para ampliar. Você também pode ver direto no perfil do artista):

Pelé com a camisa da Argentina (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Maradona com a camisa do Brasil (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Piqué com a camisa do Real Madrid (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Sérgio Ramos com a camisa do Barcelona (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Rogério Ceni com a camisa do Palmeiras (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Marcos com a camisa do São Paulo (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Totti com a camisa da Juventus (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Del Piero com a camisa da Roma (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Dudu com a camisa do Corinthians (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Marcelinho Carioca com a camisa do Palmeiras (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Giggs com a camisa do Liverpool (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Gerrard com a camisa do Manchester United (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Alex com a camisa do Galatasaray (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Felipe Melo com a camisa do Fenerbache (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) D'Alessandro com a camisa do Grêmio (Ilustração: Marco Aurélio Valentim) Renato Gaúcho, maior ídolo do Grêmio, com a camisa do Internacional (Ilustração: Marco Aurélio Valentim)