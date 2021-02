É tetra! Com gol polêmico, Bayern bate Tigres e fatura o Mundial

O Bayern de Munique é campeão de tudo. A máquina alemã venceu o Tigres nesta quinta-feira (11), por 1x0, gol de Pavard, e conquistou o Mundial de Clubes, no estádio Education City, em Doha, no Catar. Era o último título que faltava ao clube na temporada.

Com a vitória, os bávaros chegaram ao sexto troféu em seis torneios disputados. A impressionante marca só havia sido atingida pelo Barcelona de 2009, que também ganhou todas as seis competições que disputou naquele ano. No caso do Bayern, as taças são pelo Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Liga dos Campeões, a Supercopa da Alemanha, a Supercopa da Europa e, agora, o Mundial de Clubes.

Esse foi o quarto título mundial do Bayern, que já havia sido campeão em 1976, 2001 e 2013. A equipe agora aparece, ao lado do Milan, na segunda posição dos maiores vencedores da competição, se contadas todas as edições desde 1960. O líder do ranking é o Real Madrid, com seis canecos.

Já o Tigres se despede do torneio como o primeiro clube da Concacaf a se classificar para a final. Chegou à decisão após passar por Ulsan Hyundai, por 2x1, e Palmeiras, por 1x0. O clube mexicano também teve o centroavante Gignac como artilheiro da competição, com três gols. Já o atacante Robert Lewandowski, do Bayern, foi eleito o melhor jogador do Mundial. A bola de bronze ficou com o volante Kimmich, também do clube alemão.