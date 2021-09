'É um ano abençoado e estou bem confiante', avisa Manoel

Ele está com faro de gol apurado e vai tentar aproveitar a boa fase individual para alavancar o ataque do Vitória. Vice-artilheiro da Série C com a camisa do Altos, Manoel quer ampliar a artilharia vestindo vermelho e preto. Nessa temporada, ele encontrou o caminho das redes 22 vezes, oito delas na terceira divisão nacional.

"É um ano abençoado. Espero dar sequência aqui no Vitória, terminar esse ano com muitos gols, que é meu objetivo principal aqui. Estou bem confiante e espero dar sequência ao trabalho que havia feito na minha equipe anterior", afirmou o atacante de 32 anos durante apresentação oficial realizada nesta quinta-feira (23).

Manoel foi anunciado pelo Vitória como novo reforço na terça-feira (21), já está regularizado e apto para estrear com a camisa vermelha e preta. Ele entrou em campo pela última vez no sábado (18), quando o Altos perdeu para o Paysandu por 3x2. Portanto, está com ritmo de jogo. Já sem risco de rebaixamento nem chance de classificação à próxima fase, o clube piauiense emprestou o atleta ao Leão para o restante da disputa da Série B.

O atacante conta como foi o contato da diretoria rubro-negra. "Foi bem rápido. Assim que acabou o jogo contra o Paysandu, no domingo, me ligaram perguntando se eu queria vir para o Vitória. Fiquei muito feliz. Quem não quer vir para um time grande como o Vitória? Fiquei muito feliz pela conversa. Foi muito rápido e acertei minha vinda para cá", explicou - embora ele tenha dito domingo, o jogo foi sábado.

Maior goleador da história do Altos, com 74 gols, Manoel se diz pronto para resolver a deficiência do setor ofensivo do Vitória. O rubro-negro tem o terceiro pior ataque da Série B. Marcou apenas 18 gols, assim como o Londrina. Só Vila Nova, com 16, e Brasil de Pelotas, com 15, têm status pior.

"Sem dúvida. É um desafio muito grande na minha carreira. Espero fazer muitos gols aqui. Essa confiança que depositaram em mim, espero corresponder com muitos gols", projetou Manoel, que tem no currículo passagens por outros times como Boa Esporte, Imperatriz, Brasiliense e Grêmio Anápolis.

Manoel deve ser relacionado para o jogo das 16h de sábado (25), contra o Londrina, no estádio do Café, e tratou de se apresentar. "Sou um atacante que gosta de ter muito a bola, não sou de ficar parado ali. Gosto de me movimentar bastante, ter a bola no pé, procuro buscar muito o jogo. Espero que possa fazer isso dentro de campo e, certamente, fazer os gols, que é meu objetivo principal".

No Altos, ele vestia a camisa 9, mas se mostrou disposto a não atuar tão centralizado, o que facilitaria uma parceria com Samuel, artilheiro do Vitória na temporada. "Venho jogando muito fora da área. Da metade do ano para cá, joguei de segundo atacante. Do meio para frente me sinto bem. Onde me colocar vou estar pronto. Espero corresponder", vislumbrou Manoel.