‘É um filme sobre redenção’, diz George Clooney

Já se imaginou num lugar solitário onde se vê obrigado a confrontar seus problemas mais profundos? Pois é esse o cenário de O Céu da Meia-Noite, filme dirigido, produzido e estrelado por George Clooney que estreia quarta-feira, na Netflix. Adaptação do livro homônimo de Lily Brooks-Dalton, a ficção-científica é muito mais que uma história sobre a busca por vida no espaço.

No cenário pós-apocalíptico ambientado em 2049, a trama mostra os dramas de um homem arrependido. “Queríamos falar sobre o que o homem é capaz de fazer com ele mesmo”, diz Clooney, que interpreta um cientista obrigado a enfrentar adversidades em um planeta Terra arrasado. “É um filme sobre o desespero por estar em casa, com as pessoas que amamos. Essa foi a ideia”, completa o diretor.

Qualquer semelhança com o atual cenário é mera coincidência, afinal O Céu da Meia-Noite foi gravado no ano passado e finalizado no início desse ano. “Filmamos dois filmes diferentes, se quer saber a verdade”, confessa Clooney em conversa a jornalistas do mundo todo, no início do mês. De outubro a dezembro de 2019 foi a primeira etapa. Em fevereiro de 2020 aconteceu a segunda etapa, quando a pandemia fechou todas as portas.

“Dissemos: ‘ok, isso é muito real, precisaremos fechar tudo’”, lembra o diretor. Gravado na Islândia e em estúdio, o filme seguiu seu curso, apesar do atraso. A ideia era falar sobre a capacidade destrutiva dos seres humanos e o momento não poderia ser outro. “Temos visto toda a raiva e o ódio despertando no mundo, a negação da ciência, e se continuarmos assim por, sei lá, 30 anos, não é difícil que a gente estrague tudo”, alerta.

A atriz Felicity Jones se descobriu grávida durante as filmagens (Foto: Netflix/Divulgação)

Conexões

Na trama, um grupo de astronautas está em busca de um planeta habitável para colonizar. Enquanto isso, um respeitado cientista (Clooney) está no Ártico em meio à neve, lutando contra uma doença terminal e contra as forças da natureza para avisar à tripulação – prestes a regressar à Terra depois de dois anos – que o retorno não é mais seguro. O planeta perdeu a luta pela sobrevivência.

Em cenas de suspense que deixam qualquer um aflito, o protagonista ainda precisa lidar com uma paternidade mal resolvida. “É um filme sobre o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui. Questões que fazemos nesse estranho momento que vivemos. É um drama sobre conexões, família, com entretenimento, ação e drama”, resume a atriz Felicity Jones (Rogue One: Uma História Star Wars).

Curioso é que Felicity, que vive uma astronauta grávida, descobriu sua gestação no meio das gravações. Depois de três semanas filmando, o diretor ligou para ela, que então deu a notícia. “Ela me disse: ‘Tenho uma novidade, estou grávida”, lembra Clooney, sem negar o espanto. “Tentamos fingir que isso não tinha acontecido, mas veio uma ideia que é a melhor versão: pessoas ficam grávidas”, completa o diretor.

No início, a atriz confessa que ficou preocupada de ser demitida, mas “foi um grande alívio” quando George a encorajou. “Só tenho que agradecer a ele”, comemora a atriz, que está no elenco ao lado de nomes como David Oyelowo, Demián Bichir e Kyle Chandler. “Temos visto personagens grávidas em filmes, mas mulher grávida no espaço…”, vibra Felicity.

Esperança

Apesar de algumas sequências soarem clichê, com personagens nitidamente construídos para conquistar o público e depois ir embora forçando uma comoção, O Céu da Meia-Noite reúne cenas e mensagens interessantes. O “balé” de sangue que Maya (Tiffany Boone) experimenta no espaço, por exemplo, prende a atenção de quem assiste pela leveza e coreografia.

A esperança que o filme deixa também é atraente. “É um filme sobre redenção”, resume Clooney. O diretor acredita que o fato de Felicity estar grávida só potencializou isso. “De repente, veio uma personagem protegida pela equipe. Ficou infinitamente mais esperançoso. A redenção é algo que nos dá esperança. Todos nós nos sentimos responsáveis”, comenta.

Outra reflexão interessante do filme é sobre como lidamos com o tempo. Em uma das cenas de Demián Bichir (Os Oito Odiados), o público é convidado a pensar sobre o tema. “É uma chance para todos. A Mãe-Natureza mandou a gente ir para o quarto e não sair até pensar sobre o que fez”, brinca o ator. E o fim do filme, entrega Clooney, deixa tudo esperançoso: “Você tem a sensação de que vamos ficar bem”.