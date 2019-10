"É um projeto sem fronteiras, sem limites", diz Claudia Leitte sobre retorno aos palcos

Depois de um período afastada dos palcos por conta da sua terceira gravidez, Claudia Leitte volta a se apresentar nesse sábado (26), exatamente em Salvador. A cantora é uma das atrações do segundo e terceiro dia de festa da Micareta Salvador, que acontece no Wet´n Wild a partir desta sexta (25) e vai até o domingo (27).

Além de Claudia, o Carnaval fora de época tem na grade nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Alinne Rosa, Daniela Mercury e Babado Novo, comandado por Mari Antunes.

A reestreia da artista vem acompanhada dos primeiros passos do seu novo trabalho, chamado de Bandera Project, lançado em outubro, e que é puxado pelo single Bandera, homônimo ao projeto. "É um projeto sem fronteiras, sem limites, para todos e com identidade”, disse a cantora.

No repertório, além dos sucessos já conhecidos, a baiana canta composições inéditas do novo álbum e lança a coreografia oficial para a canção Bandera. Confira o bate-papo que a cantora teve com o CORREIO e falou, além do show, sobre a rotina de conciliar os três filhos e as apresentações:



CORREIO: Depois desse tempo afastada dos palcos, como está sua expectativa de voltar a se apresentar? Ainda mais por ser em Salvador.

Claudia Leitte: Meu coração está a mil. Amo Salvador e amo estar no palco. Não vejo a hora de mostrar tudo o que preparamos, com muita alegria e positividade. Serão duas apresentações, uma no palco e outra no trio. Será uma volta com tudo o que há direito.



CORREIO: Em outubro você anunciou a volta dos shows, o Bandera Project e seu novo single. Como será o repertório dessa apresentação? Já pensando no desenvolvimento desse trabalho para o fim do ano e Carnaval? O que os fãs podem esperar?

Claudia Leitte: Vou cantar algumas músicas inéditas que estarão presentes no meu novo álbum, além de dançar pela primeira vez a coreografia criada pela Zumba para “Bandera”. Quero que todo mundo se jogue nessa Micareta e exponha suas bandeiras. Além disso tudo, vem aí um clipe novo e muitas novidades para o Carnaval que vou compartilhar no momento certo.



CORREIO: E sobre o projeto em si, qual o grande diferencial dele para o que você já produziu na carreira?

Claudia Leitte: É um projeto sem fronteiras, sem limites, para todos e com identidade. Nesse trabalho eu exponho as minhas bandeiras e quero que as pessoas também possam se divertir com otimismo e esperança, com foco no amor e união. Quero que as pessoas se perguntem e encontrem em si mesmas a resposta para “O que te move?”.



CORREIO: A Micareta reúne cantoras de muita expressão no cenário da música baiana e brasileira, principalmente no gênero do axé. Como é dividir a festa com elas?

Claudia Leitte: É um presente, eu adoro estar ao lado de tanta gente maravilhosa, emanando a mesma energia.



CORREIO: Ainda sobre esse assunto, a grade de atrações é majoritariamente dominada pelas mulheres. Qual a importância que você vê em ter uma festa tão relevante comandada por cantoras?

Claudia Leitte: É maravilhoso e essencial, pois ajuda a transformar antigos estereótipos, ideias e enaltece cada vez mais nossa força. Somos mulheres arretadas!



CORREIO: Depois de passar pela terceira gravidez, como tem sido conciliar o retorno à rotina de trabalhos e a família? Principalmente por eles terem idades diferentes.

Claudia Leitte: Sou como qualquer outra mulher e preciso conciliar da melhor forma possível as rotinas. Amo ser mãe, esposa e cantar para as pessoas. Gosto sempre de pensar positivo, o que faz os desafios de agenda serem apenas tarefas a serem administradas com leveza e amor. Fora isso, ainda conto com o apoio de Márcio, que é um superpai. Além de minha mãe, que também me ajuda a tornar tudo isso possível de ser administrado.