'É um recomeço', diz Gilberto após triunfo na Sul-Americana

A estreia do Bahia na Copa Sul-Americana veio para lavar a alma do torcedor tricolor. A vitória por 3x0 sobre o Nacional-PAR, na noite desta quarta-feira (12), na Fonte Nova, aliviou a crise e deixou o Esquadrão em situação confortável para o jogo da volta, no dia 26 de fevereiro, no Paraguai.

Autor do primeiro gol da partida, o atacante Gilberto comemorou o desempenho da equipe. Em tom de alívio, ele afirmou que o resultado diante dos paraguaios significa um recomeço do Bahia na temporada.

"É um recomeço. É começo de temporada, mas por se tratar de dois jogos importantes pra gente que deixamos a desejar... Temos que fazer uma autocrítica e nesse jogo a gente veio com a alma, com bastante energia para sair com o triunfo. Conseguimos e isso é importante para fazer o torcedor confiar na gente e dar uma guinada no campeonato", disse o camisa 9.

Os dois jogos importantes citados por Gilberto foram as derrotas para o River, que eliminou o time da Copa do Brasil, e para o Vitória, no primeiro clássico do ano, válido pela Copa do Nordeste.

