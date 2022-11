'É um sonho para todos', diz Telles sobre disputar Copa do Mundo

Substituto de Alex Sandro na lateral esquerda do Brasil, Alex Telles garante que está pronto para a responsabilidade. A primeira chance dele como titular em Copas do Mundo será nesta sexta-feira (2), contra Camarões, às 16h, no estádio Lusail.

“Eu me sinto muito preparado. É um trabalho que vem sendo feito há anos. É um projeto, cada atleta tem um projeto de vida e um objetivo, e esse objetivo é chegar no mais alto nível. Hoje nos encontramos nesse mais alto nível, que é a Copa do Mundo, ainda mais jogando pela seleção brasileira. Me encontro muito realizado e feliz e, com certeza, preparado para desempenhar meu papel", disse Telles durante entrevista nesta quarta-feira.

Alex Telles já seria titular contra Camarões pois Alex Sandro sofreu uma lesão no quadril e está vetado. Mas o técnico Tite optou por escalar uma equipe toda reserva no último jogo da primeira fase.

O jogador do Manchester United, aliás, já fez a sua estreia na Copa. Ele entrou no segundo tempo da vitória sobre a Suíça. Mesmo assim, afirma que viverá um sonho na próxima sexta-feira, em Lusail.

"É um sonho para todos os atletas, mas ao mesmo tempo tem que ter o equilíbrio, foco e concentração no trabalho, estando em campo ou não. Isso está sendo um momento muito especial para todos nós, especialmente para mim", disse.

"Todos estão buscando o mesmo objetivo, que é o hexa, jogo a jogo. Para nós é uma motivação maior. Isso está na nossa cabeça a todo segundo, a todo momento e a cada treinamento", completou.

Apoio aos machucados

Como não poderia deixar de ser, em todas as entrevistas os jogadores da Seleção são questionados sobre os atletas que estão machucados. Atualmente estão em tratamento os laterais Alex Sandro e Danilo e o atacante Neymar. De acordo com Telles, o trio tem recebido o apoio do grupo.

"Obviamente que uma lesão é um momento chato para qualquer atleta. Mas é para isso que estamos aqui, o grupo inteiro, nos ajudamos dentro e fora de campo, nestes momentos importantes. Vejo os três se recuperando muito bem no dia a dia. Nós, como grupo, vemos ele bem, felizes, positivos e melhorando a cada dia. Estão muito focados na recuperação para estar, o mais próximo possível, com a gente dentro de campo. A gente sabe a importância e a experiência que os três têm. Estamos esperando eles para poderem nos ajudar", finalizou.