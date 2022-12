'É um toque de atenção', afirma Dani Alves após derrota do Brasil

Titular e capitão na derrota do Brasil para Camarões na terceira e última partida da fase de grupos dessa Copa do Mundo, o lateral direito Daniel Alves descreveu o momento como um 'toque de atenção' para todo o elenco da Seleção Brasileira e para o técnico Tite. Daniel reforçou que partidas de Mundial são marcadas por serem decididas nos mínimos detalhes e reforçou que a equipe precisa ter ainda mais concentração daqui em diante.

"Eu acho que é um toque de atenção para a gente se tocar de que não existe rival fraco, que todos os rivais jogam alguma coisa. Essa foi a nossa lição, que precisamos estar todos os jogos ligados, concentrados, porque no fim foi um detalhe que ajudou eles. Agora não tem espaço pra erro, é bom que aconteça nesse momento porque a partir de agora é briga por espaço em cada centímetro do campo. E que a gente aprenda com essa lição de hoje", disse na saída do gramado.

O próximo duelo do Brasil será na segunda-feira (5) contra a Coréia do Sul, pelas oitavas de final. O lateral lembrou que a derrota também foi ruim porque quase todos os atletas que estiveram em campo buscavam uma vaga no time titular de Tite e que era o momento da equipe aproveitar as oportunidades.

"Ficamos com uma sensação de que escapou, em um belo dia para a gente, que não vinha jogando e tendo oportunidade. Tem que aprender, se reinventar, e agora começa a fase que não pode cometer nenhum erro", completou Daniel.









Com o gol sofrido nos minutos finais, em jogada de contra-ataque, o Brasil deixou de ter a defesa zerada sem sofrer gols e voltou a empatar com Marrocos como melhor sistema defensivo, cada um com um gol tomado.