'É uma alegria', diz Bruno Reis sobre primeira Lavagem do Bonfim como prefeito

Participando pela primeira vez como prefeito de Salvador da Lavagem do Bonfim, Bruno Reis já chegou à igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O gestor disse que o momento é de alegria e gratidão.

"O festejo faz parte da minha caminhada antes de eu entrar na vida pública. É uma alegria pela primeira vez como prefeito participar dessa caminhada. A fé me ajudou a chegar onde cheguei, vou junto com minha família, meus amigos, grupo político, vou fazer de forma tradicional para agradecer todas as conquistas", disse.

Reis também lembrou dos momentos difíceis à frente da gestão da cidade. "Governei a cidade no pior momento, de pandemia, guerra e turbulências políticas. Mesmo assim, a cidade não parou, fizemos entregas importantes, como monumento Mário Cravo, tantas entregas fizemos e tantas outras vamos fazer", comentou.

O prefeito também falou da temporada do Verão na cidade. "Salvador vive o melhor momento, praticamente o Rio de Janeiro se transferiu pra cá, muitos artistas vieram pra curtir a cidade e está divulgando a cidade. Eu digo que às vezes eu tenho dificuldade de chegar na prefeitura porque as ruas da Praça Municipal estão lotadas".