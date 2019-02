A direção da EBC repensou a escolha de acabar com o programa “Sem Censura”. Conforme a colunista do O Globo, Patrícia Kogut, a emissora comunicou a decisão aos funcionários na tarde desta segunda-feira, 18.

Apesar de não haver data confirmada, a atração deverá voltar reformulada à grade em abril deste ano. O programa ganhará novo cenário e continuará sendo apresentado por Vera Barroso. Além disso, será ao vivo.

No dia 29 de janeiro, os funcionários do “Sem Censura” tinham sido surpreendidos pela determinação da Secretaria de Governo para suspensão da produção. Com isso, Vera Barroso e as produtoras Lucia Abreu e Katy Navarro voltariam para o Ministério da Economia. No último dia 31, o governo repensou a decisão e as manteve na EBC.

As informações são do Jornal O Povo