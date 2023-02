Economia de combustível: conheça o consumo dos carros mais vendidos na Bahia

A compra de um carro é movida pelo desejo. Design, potência e tecnologia atraem os consumidores para as concessionárias em busca de novidades. Mas para o equilíbrio do orçamento, a economia de combustível é fundamental. Por isso, é importante entender qual o consumo do veículo no qual você está investindo seu dinheiro.

De acordo com o Indicador de Poder de Compra de Combustíveis, que faz parte do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, as despesas com gasolina comum correspondem a 6,8% da renda média domiciliar no país, de R$ 4.131,50. Para completar, uma pesquisa encomenda pela Serasa aponta que em 63% dos lares, os gastos com os veículos é o segundo maior custo do orçamento, atrás de alimentação (72%) e à frente de despesas com contas básicas (57%).

Esses fatores ampliam a responsabilidade de observar a etiqueta de consumo que é afixada no para-brisa ou no vidro lateral que fica atrás do assento do motorista. Lá é possível verificar o consumo do veículo, de acordo com sua motorização e versão, e ainda a classificação do carro na sua categoria.

Os dados são organizados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que já existe há 15 anos. Nesta edição, o ranking abrange 747 modelos e versões, sendo 68 modelos Elétricos e 48 Plug-in.

É uma ferramenta importante para você ter a certeza de que o veículo que está levando para sua garagem será um aliado no seu orçamento. Por isso, levantamos os dados das motorizações e versões mais econômicas dos 10 modelos mais vendidos na Bahia neste ano. Ou seja, foi levado em consideração o ranking de emplacamentos no estado de janeiro até 17 de fevereiro.

Para evitar distorções, a lista leva em consideração o menor consumo medido em megajoules por quilômetro (MJ/km) de acordo com a tabela de eficiência energética veicular, que faz parte do PBE. Essa é uma forma mais objetiva, pois um veículo pode ser mais econômico na estrada do que outro, no entanto, consumir mais na cidade.

De qualquer forma, seguindo o estudo do Inmetro, o consumo em quilômetros por litro, com etanol e gasolina, estão apontados. Há um caso em que o veículo é movido a diesel e também esta indicado com esse combustível.

1º Fiat Strada 1.3 MT Freedom cabine simples: 1,57 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12,9

Rodoviário: 14,7

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 8,9

Rodoviário: 10,4

2º Hyundai Creta 1.0 turbo AT NLine, Comfort e Limited: 1,78 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12

Rodoviário: 12,2

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 8,2

Rodoviário: 8,9

3º Chevrolet Onix 1.0 LT MT: 1,45 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,3

Rodoviário: 16,6

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,4

Rodoviário: 11,6

4º Chevrolet Tracker 1.0 turbo LT, LTZ e Premier: 1,78 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11,2

Rodoviário: 13,6

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,8

Rodoviário: 9,6

5º Chevrolet Onix Plus 1.0 LT MT: 1,40 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 13,6

Rodoviário: 17,5

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9,5

Rodoviário: 12,4

6º Chevrolet Fiat Toro 1.3 turbo Volcano: 2,13 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 9,5

Rodoviário: 11,2

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 6,6

Rodoviário: 8

7º Toyota Hilux 2.8 AT SR, SRV, SRX, SRX Limited e Conquest: 2,54 MJ/km

Consumo com diesel (km/l)

Urbano: 10,1

Rodoviário: 11,3

8º Jeep Compass 1.3 turbo Longitude, Série S e Sport: 1,96 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 10,4

Rodoviário: 12,1

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 7,1

Rodoviário: 8,8

9º Toyota Corolla Cross XRV Hybrid e XRX Hybrid 1,31 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 17,8

Rodoviário: 14,7

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 11,8

Rodoviário: 9,7

10º Fiat Pulse 1.3 MT 1,58 MJ/km

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 12,5

Rodoviário: 14,7

Consumo com etanol (km/l)

Urbano: 9

Rodoviário: 10,4

Tipo de transmissão

Apenas Strada, Onix, Onix Plus e Pulse são mais econômicos em versões manuais. Alguns modelos são comercializados apenas com transmissão automática, como Creta, Tracker, Compass e Corolla Cross.

Veículos híbridos

Não houve inversão entre cidade e estrada na tabela do Corolla Cross, nono modelo mas emplacado na Bahia em 2023. É comum que veículos com motorização híbrida consumam mais em estradas. No trânsito urbano, o sistema de regeneração é mais eficaz.

A configuração mais econômica do Compass é a 4xe, que é híbrida do tipo plug-in - no qual a bateria pode ser recarregada por uma tomada ou estação. No entanto, essa opção do Jeep não tem representatividade comercial no estado.

O consumo em MJ/km é de apenas 0,80 e as médias são:

Consumo com gasolina (km/l)

Urbano: 11,5

Rodoviário: 11,2

Equivalência do modo elétrico em km/l

Urbano: 26,1

Rodoviário: 24,7