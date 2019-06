Ed Sheeran: novo disco terá Camila Cabello, Cardi B, Eminem...

Ed Sheeran revelou, nesta terça-feira (18), a lista oficial das músicas que integrarão seu próximo álbum, No. 6 Collaborations Project. Com lançamento marcado para o dia 12 de julho, o disco terá parcerias em todas as faixas - e o cantor anfitrião afirmou que escolheu todos os convidados a dedo, entre os artistas que mais admira.

Já lançados, os singles I Don't Care (com Justin Bieber) e Cross Me (com Chance the Rapper e PnB Rock) entram no projeto, assim como uma canção com Bruno Mars, Blow, que também terá Chris Stapleton.

Quem ainda está na lista é Khalid (Beautiful People), Camila Cabello e Cardi B (South of the Border), Travis Scott (Antisocial), Eminem e 50 Cent (Remember the Name), Ella Mai (Put it All on Me), Money e H.E.R. (I Don't Want Your) e Skrillex (Way to Break My Heart).

A lista completa das músicas: