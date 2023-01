Edcity lança Brota Neném e abre alas para as novidades em 2023

Brota Neném é aquela música para todo mundo que gosta de um pagode mais leve, autorizado para todas as idades e com o groove renovado do consagrado Edcity. A música já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube. Confira logo abaixo.

Ed é um apaixonado por treinos, academia e movimentar o corpo, por isso uma das ações de divulgação da música será brotar em aulas de dança das academias que fizerem os melhores vídeos da sua música Brota Neném, além de reagir aos vídeos dos professores e alunos mais empenhados. Para participar é só postar e marcar Edcity no Instagram ou Tik Tok.

Edcity é um dos principais nomes na história do pagode baiano, gênero onde fez história com uma carreira que já soma mais de 25 anos e sucessos memoráveis como Conceito, Vai Preta e Kuduro. Foi front das bandas Parangolé e Fantasmão, com quem arrastou grandes multidões no carnaval de Salvador.

A música faz parte das 10 faixas que compõem Afrofuturista, álbum que para o artista reforça a identidade construída até aqui e traz uma nova roupagem para temáticas já trabalhadas na sua carreira. “No processo de me reconectar com a juventude entendi que eles tem falado dos mesmos assuntos que a gente falava lá atrás, só que de outra forma”, reflete Edcity.

Para quem acredita que o artista abandonou sua essência de mensagem, pode esperar músicas sobre a realidade da periferia nesse álbum, porém, essas deixam espaço para as músicas mais leves e dançantes, combinando com o verão de Salvador.