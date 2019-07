Éder Militão passa mal em sua apresentação no Real Madrid

Três dias depois de conquistar o título da Copa América com a seleção brasileira, o lateral-direito Éder Militão chegou na sua nova casa. Contratado do Porto, de Portugal, o jogador foi apresentado no Real Madrid nesta quarta-feira (10). Ainda sem numeração definida, vestiu a camisa merengue pela primeira vez e realizou as tradicionais embaixadinhas no gramado do estádio Santiago Bernabéu, em Madri.



"Estou muito feliz de jogar no Real Madrid, maior clube do mundo com o qual eu sonhava jogar desde criança. Jogo com coração, com muita determinação e pode ter certeza que aqui não vai ser diferente", afirmou o brasileiro em entrevista coletiva no salão nobre do estádio.



Durante a cerimônia de apresentação, o lateral, ex-São Paulo, que também atua como zagueiro e volante, recebeu a camisa das mãos do presidente do clube, Florentino Pérez, que fez questão de exaltar o novo reforço.

Militão no gramado do Santiago Bernabéu (Foto: Oscar del Pozo / AFP)



"Recebemos hoje um dos grandes defensores do futebol mundial. Chega ao Real Madrid com apenas 21 anos e sendo campeão da Copa América. No Porto mostrou talento e habilidade e escolheu o Real Madrid à frente de todos os grandes clubes que o queriam", ressaltou o dirigente.

A apresentação de Militão ficou marcada por um episódio inusitado: ele passou mal durante a entrevista coletiva, que foi encerrada antes do previsto por causa disso. "Desculpe, estou um pouco tonto. É muita emoção", justificou o jogador.



Éder Militão firmou contrato até 30 de junho de 2025 e foi adquirido por cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões na época do acerto, em março). O São Paulo, como dono de 10% dos direitos econômicos e mais 3,5% dos direitos de clube formador, lucrou cerca de R$ 29 milhões com a negociação.



Além de Éder Militão, o Real Madrid já contratou o lateral-esquerdo francês Mendy e os atacantes Rodrygo, ex-Santos, o sérvio Jovic, ex-Frankfurt, e o belga Hazard, ex-Chelsea e um dos principais jogadores da atualidade. Além do meia japonês Takefusa Kubo, de 18 anos, que chega inicialmente para reforçar o Castilla, o time B do Real Madrid.