Ederson: festa do City teve bebedeira geral e até vômito em bolsa

A festa do Manchester City pelo primeiro título da Liga dos Campeões, conquistado no último sábado (10), teve bebedeira generalizada e até vômito. Os bastidores da comemoração foram revelados pelo goleiro Ederson, durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), em Barcelona. O defensor está em preparação, junto com a seleção brasileira, para os amistosos contra Guiné e Senegal.

"Depois de uma temporada muito desgastante e incrível, é claro que temos que aproveitar e colocar nossa emoção para fora. São meses de trabalho intenso. Quem bebe, bebe. 99% do grupo bebeu, desfrutou. Muitos jogadores foram parar só na segunda. Isso faz parte. Tem que aproveitar os bons momentos", afirmou.

O goleiro se empolgou, e continuou dando detalhes peculiares sobre a comemoração. Entregou até um caso sórdido envolvendo o zagueiro português Rúben Dias e a bolsa da mãe de Jack Grealish.

"O 1% que falta é o Nathan Aké, têm outros que não bebem, mas foram abrir exceção. O Rúben Dias foi abrir essa exceção, mas não deu certo para ele. Dois shots e botou tudo para fora (risos). Por coincidência, foi tudo na bolsa da mãe do Jack Grealish", contou.

O ponta foi um dos maiores destaques das comemorações. Em vídeos e fotos da festa que viralizaram nas redes sociais, Grealish se destacava pela 'entrega' à celebração. O jogador apareceu sempre ao lado de alguma bebida - incluindo cerveja, champanhe ou vodka - seja no campo, no vestiário no ônibus ou mesmo na balada.

As imagens também mostram o irlandês trôpego ao descer do avião com os colegas de time. Em outro momento, ele teve até uma cadeira de rodas oferecida para locomoção no aeroporto de Ibiza, dado o estado de embriaguez. No fim, andou com a ajuda do lateral Kyle Walker. (veja alguns registros no fim da matéria)

"O Jack [Grealish] é um jogador que teve uma evolução muito grande, eu vejo como é difícil um jogador saindo de uma equipe em que tinha protagonismo e chegar no Manchester City sendo mais um jogador, se adaptando ao processo e a filosofia do treinador. Sempre nas folgas ele aproveita e nada mais justo do que isso, na folga você faz o que quiser, assim como vocês, jornalistas, um encarregado de uma empresa", falou Ederson.

O goleiro também defendeu o consumo moderado de bebidas alcoólicas por jogadores.

"Nos meus dias de folga, gosto de tomar uma taça de vinho com os amigos. Mas o Jack foi uma figura à parte nessas celebrações".

Além da Liga dos Campeões, Ederson faturou, com o Manchester City, o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra nessa temporada. Já na Seleção, tem ficado na reserva - o goleiro titular é Alisson. O defensor falou sobre a expectativa de assumir o gol do Brasil.

"Desde a primeira vez que vim para a Seleção e quando comecei a jogar no Rio Ave, nunca comecei como titular, apenas no Manchester City. Eu sempre trabalhei como se fosse jogar, mesmo não jogando. Sempre aproveitei as chances que apareceram porque treinei e me preparei para elas. Comecei cedo no Rio Ave, depois fui para o Benfica, onde o titular era o Julio César, e apareceu uma oportunidade no clássico mais importante do ano. Eu fui bem na partida, soube agarrar minhas oportunidade e aí não saí mais", comentou.

"Na seleção não é diferente. Temos que continuar trabalhando. Claro que a gente sempre fica otimista por oportunidades, mas quando elas não surgem é continuar trabalhando e se dedicando para estar preparado", completou.

Ederson também fez questão de elogiar a relação com Alisson e com Weverton, seus concorrentes de posição na Seleção.

"Todo início de ciclo tem muitas oportunidades. Acho que todos os jogadores vão ter oportunidades. Eu venho trabalhando sempre para tê-las e quando tiver vou aproveitar ao máximo. Sabemos que são três goleiros de muita qualidade e muitos outros surgindo no Brasil, isso é muito positivo, uma posição que o Brasil tinha carência. Temos uma relação saudável, respeitável, me dou bem com o Alisson e com o Weverton e isso é importante para se ter um bom trabalho no dia a dia".