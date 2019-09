Edição de 2019 do Barra Fashion começa nesta terça (10)

Desfiles, bate-papos, workshops e show do cantor e compositor Toni Garrido marcam a edição 2019 do Barra Fashion, que acontece desta terça (10) a domingo (15) na praça central do Shopping Barra. A apresentação gratuita do artista carioca é o ponto alto da abertura, às 21h, com um repertório que passeia por seus grandes sucessos como Girassol, A Sombra da Maldade, Estrada e O Erê.

A produção de moda do Barra Fashion, que celebra as estações da Primavera e do Verão, está a cargo de Tininha Viana, Marcelo Gomes e Almir Júnior. Em todos os dias do evento, a Escola Baiana de Arte e Moda – EBAM promove debates e ações com conteúdos de moda e lifestyle, que acontecem num espaço montado no piso L4 Norte.

No primeiro dia do evento, os clientes serão recebidos por cada loja participante com ações de lançamento das novas coleções. Através de uma parceria do shopping com a EBAM, as vitrines contarão com uma produção diferenciada.

Às 14h, a programação tem início com a conversa Personal Canvas: uma Ferramenta para a Inovação e Resultados Assertivos em sua Carreira, com Taís Gaulberto. Já às 15h tem a conversa Make Primavera Verão, com Helena Amaral. Shopping Barra.

Confira a programação completa:

Terça-feira, dia 10 de setembro

14h - Bate Papo

Personal Canvas: uma ferramenta para a inovação e resultados assertivos em sua carreira

Thais Gualberto

15h - Bate Papo

Make Primavera Verão

Helena Amaral

16h - Bate Papo

Envelhecimento Ativo: a vida nunca sai de moda

Gustavo Biscaia Psicólogo especialista em Gerontologia

17h - Bate Papo

Networking – Como criar conexões verdadeiras

Luana Trindade e Fernanda Miranda

18h - O impacto das cores na sua Autoestima

Ayla Oliveira, Rafaela Mancine e Olga Goulart

19h - Novas Tendências de Consumo Digital

Filipe Ratz, Matheus Araponga, Fernanda Medeiros e Maria Clara Lauton

20h - Convergência midiática Marcele Neves e Mamah Vivas

21h - Toni Garrido

Quarta-feira, dia 11 de setembro

16h - Workshop e exposição

Blenders

Marcos Preto

17h - Identidade, Gênero e Saúde Mental

Dra. Larissa Freitas Médica psiquiatra da clínica Plural

18h30 - Desfile Coletivo Shopping Barra

19h30h - Desfile

Oh, Boy!

20h30 - Desfile

Cristalli / Paula Frank

Quinta-feira, dia 12 de setembro

15h - Oficina

Oficina de modelagem rápida

Gisela Alvares

Sexta-feira, dia 13 de setembro

17h - Bate-Papo

Moda Masculina: Toda Roupa Pode

Rafha Castro e Fábio Guimarães

Mediadora: Jel Sousa

18h30 - Desfile

UV Line / Schutz

19h30 - Desfile comemorativo

Gregory

Sábado, dia 14 de setembro

15h - Oficina de culinária: lanche saudável

Cookie com wey protein

Tia Pri

17h - Bate papo

A Moda Balneário e seus encantos

Ítalo Gurriti e Lua Marinho CEO da “Das Águas”

18h - Talk Show

Organização está na moda

Cléia Maciel, Luana Castro, Vera Maia e Jéssica França

17h - Desfile de bike, circuito funcional

Academia Alpha Fitness & Live!

Domingo, dia 15 de setembro

15h - Workshop

O Boticário

Sadi Consati

16h - Bate papo

Mensagem Pessoal: qual é a sua?

17h - Bate papo

Dicas de Receber Bem e Etiquete à mesa

Fernanda Sampaio e Angélica Carvalho