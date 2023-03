Edição do CORREIO de segunda (27) terá copo especial do aniversário de Salvador

Na próxima segunda-feira (27), os leitores do CORREIO poderão adquirir um copo exclusivo em celebração ao aniversário de Salvador. A edição será vendida por R$ 5,00 em todos os pontos de vendas, exceto em redes de supermercado.

Serão três opções de cores para escolher: laranja, verde e azul. Todos eles são estampados com a frase-tema da edição especial do CORREIO de 474 anos da capital - Salvador de Todas as Cores, acompanhada de uma gravura e uma outra frase que define a cidade.

Assinantes podem adquirir um exemplar gratuitamente ligando para a central de atendimento no telefone (71) 3480-9140 ou WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que solicitarem. A entrega é feita apenas na capital.