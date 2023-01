Edição do CORREIO desta sexta (27) terá copo especial de Verão

A estação mais quente do ano está colocando o sol tinindo para jogo. E para os leitores do CORREIO não esquecerem a importância da hidratação, a edição desta sexta-feira (27) trará um copo personalizado de Verão que poderá ser adquirido junto com o jornal do dia por R$ 5.

São três copos de cores diferentes: amarelo, verde e laranja. As frases são divertidas e servem de incentivo para se refrescar neste verão: "Você já bebeu (algo) água hoje?", "Sem grana sim, desidratadx jamais. Beba água" e "Há uma boa chance disso não ser água". Ao total, a tiragem é de 10.300 exemplares.

O jornal e o copo personalizado serão vendidos em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). Os assinantes podem ligar para a central de atendimento solicitando o produto na sexta-feira (27) pelo número (71) 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque.

O jornal sem o copo também estará disponível por R$ 1,75.