Edição Especial Carnaval 2023: a realidade é que sem ele não há beleza

Dois anos sem você foi coisa de doido, mas loucura mesmo foi esse reencontro, hein! Com uma saudade em cada esquina, foi difícil matar todas elas sem deixar algumas ainda vivas. Uma delas, a de um dos homenageados da festa, o eterno Moraes Moreira. Por ele, o chão da praça voltou a balançar.

Não deu para quem quis, mas talvez dê para quem queira mais no arrastão desta Quarta-feira de Cinzas. Antes, quem se empolgou por demais talvez tenha entrado numa zona de perigo (a pandemia ainda não acabou, não é verdade?), mas a fome de celebrar a vida, a sobrevivência, superou todas as frustrações e expectativas de dezenas de meses sem uma das grandes alegrias desse povo. O Carnaval voltou, e a realidade é que sem ele tudo é tristeza e melancolia que não sai.

Foto: Marina Silva/CORREIO

Nessa edição especial, trazemos tudo de mais importante que aconteceu nesses dias de alívio e desbunde, que renovaram as esperanças para a folia nunca mais tirar férias da Bahia. E quem melhor representou essa pulsão de eternidade foi o folião pipoca, que pôde curtir a festa da melhor forma possível, na paz e na beleza.

Da partida, com Ivete Sangalo, sem cordas, na Barra, à chegada, com Saulo e sua animada pipoca, no Campo Grande, a galera caiu de boca num cardápio ultra variado de atrações gratuitas.

Também foi lindo ver o Centro vivo, reagindo, justamente no ano do centenário de Osmar Macêdo, inventor do trio elétrico que lhe batiza.

E tantos nomes fortes da festa assim se mantiveram quando vieram, voltaram: Bell Marques, aos 70 anos, não perdeu a vitalidade; Luiz Caldas e seus 60 carnavais tanto mais, segue impávido.

Foi lindo rever o tapete branco do Gandhy passar em alfazema, a saída do Ilê Aiyê e aquela fleuma, a euforia da BaianaSystem na avenida, o Olodum e aquela batida inconfundível, no ritmo das convergências como a que se viu com Margareth Menezes e Gilberto Gil, a atual e o ex-ministro da Cultura.

De Claudia Leitte a Daniela Mercury, de Léo Santana a Alok, de Thiago Aquino a Oh Polêmico, do camarote à pipoca, o Carnaval da volta teve muita novidade e diversidade, tradição e vontade de que essa fantasia seja, realmente, eterna. CLIQUE AQUI PARA LER A NOSSA EDIÇÃO ESPECIAL DE CARNAVAL.

