Edição especial da Feira da Sé em celebração ao aniversário de Salvador começa nesta sexta (31)

As celebrações do aniversário de 474 anos de Salvador continuam nesta sexta (31) e sábado (1°), na Feira da Sé. O evento acontece entre às 14h e 22h, na Praça do Campo Grande, e faz parte da programação do Festival da Cidade 2023.

Cerca de 60 expositores estarão na Feira com seus produtos de moda, artesanato, gastronomia, dentre outras opções. Além da Feira, o evento terá atrações musicais, a exemplo dos shows em tributo às divas da MPB, e o concurso de carrinhos de cafezinho farão parte.

Os bailes da cidade com as orquestras dos maestros Zeca Freitas, Sérgio Benutti, Paulo Primo e Fred Dantas também marcarão presença. Grupos de dança de salão serão convidados a integrar aos festejos. Confira a programação.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (31)

Das 14h às 22h – Feira da Sé - moda, gastronomia e artesanato

18h – Show “Elis sob o Canto Negro de Wil Carvalho”

19h30 - Baile Dançante com a Orquestra Zeca Freitas

21h – Baile Dançante com a Orquestra Sergio Benutti

Sábado (1º)

Das 14h às 22h – Feira da Sé – moda, gastronomia e artesanato

Das 14h às 17h30 – Segundo Desfile Salvador Vai de Cafezinho

18h – show “Sapoti – Márcia Short em um Tributo a ngela Maria”

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo

21h – Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas

SERVIÇO

Feira da Sé I Edição Especial Aniversário de Salvador

Quando: Sexta (31) e sábado (1º), das 14h às 22h

Onde: Praça 02 de julho, no Largo do Campo Grande

Informações: (71) 3209 - 1939 I (71) 98824 - 1330