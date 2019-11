Edição especial da Feira da Sé reúne sete marcas do Afro Fashion Day

Sete marcas parceiras do Afro Fashion Day estarão expondo na edição especial da Feira da Sé para o Afro Fashion Day, que acontece hoje, das 14h às 19h: Bella Oyá, N Black, Negrif, Preta Brasil, Sonbrille, Tá Bom Pra Você e Ziê. Além de roupas, serão comercializados acessórios como óculos, pochetes e bijeterias.



Outros 14 expositores participam da feira realizada pelo Instituto ACM. “O mote principal da Feira da Sé é manter o artesanato baiano vivo, trabalhando com expositores locais de artes visuais, moda, gastronomia e colecionáveis, explica a coordenadora Lili Bião.



Apesar de ser um projeto calendarizado, que acontece no segundo final de semana de cada mês na Praça da Sé, a feira realiza edições especiais a convite de parceiros - já esteve na Virada Sustentável Salvador e tem se expandido para o interior baiano.

As outras marcas que participam da edição de hoje são: Adorava Barrete, Asha Bio Cosmético, Aurora, Baiana Zen, Coletivo Pelô Design, D´Sal, Ewé, Karla Issa, Majú Pratas, Malik África, Marley Cassiano, Nice Costa Moda e Arte, O Que Eu Quiser Criações, Yumpi Lumpi.



“Nosso critério vai muito além da beleza, da estética. Priorizamos os artigos manufaturados, feitos à mão, produzidos a partir de materiais de reuso”, esclarece Claudia Vaz, Diretora Executiva do Instituto ACM.

O Afro Fashion Day é uma realização do jornal Correio, com o patrocínio do Salvador Shopping, apoio institucional da Saltur, Vem Pro Centro, Pelourinho Dia & Noite e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio Instituto ACM e Salvador Bahia Airport e parceria Sebrae, Melissa, Vizzano e Imaginarte.