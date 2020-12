Edição especial do festival CachoeiraDoc começa nesta sexta

Como vários outros festivais, o CachoeiraDoc – Festival de Documentários de Cachoeira fez vários ajustes para sua nona edição, que começa nesta sexta (4) hoje e segue até o dia 20, com o grosso de sua programação acontecendo de forma virtual. Homenageado a educadora, ativista e líder religiosa Makota Valdina (1943-2019), o evento começa com a celebração Nzo Onimboyá, às 19h, que recebe o cantor, compositor e violonista Mateus Aleluia.

Um pouco antes, às 18h, acontece a pré-estreia da produção baiana Acervo ZUMVI – O Levante da Memória, de Iris de Oliveira. O documentário aborda a trajetória do acervo e a e o trabalho do fotógrafo Lázaro Roberto, o Lente Negra, uma das referências primeiras em fotografia documental na Bahia. O acervo contém mais de 30 mil fotogramas, um conjunto de registros de momentos definidores da história da luta por justiça social da população negra na Bahia reunidos desde a década de 70.

Makota Valdina no filme Kalunga - Memórias de um Mar Sem Fim, de Renata Semanyangue (Foto:Divulgação)

Durante o evento serão exibidos quatro filmes compõem a homenagem à Makota Valdina, na maioria, dirigidos por realizadoras negras: Aleluia, o Canto Infinito do Tincoã, de Tenille Bezerra; Pattaki, de Everlane Moraes; Retrato da Mestra Makota Valdina, de César Guimarães e Pedro Aspahan; além da pré-estreia de Kalunga - Memórias de um Mar Sem Fim, de Renata Semanyangue.

“Homenageá-la é a forma que encontramos de nos juntar ao trabalho de fecundação do presente com a força da ancestralidade para garantia de vida. Como diz Conceição Evaristo, o ancestral coloca o novo no mundo”, afirma Amaranta Cesar, idealizadora e coordenadora artística do CachoeiraDoc. Nesta edição, o evento apresenta 42 filmes online e 10 filmes presenciais.

A programação gratuita também conta com atividades artísticas, conferências, oficinas, e lançamento de livro, que se desenrolam no site www.cachoeiradoc.com.br, Facebook e YouTube (CachoeiraDoc). Neste universo de filmes, 29 são dirigidos por mulheres, 16 são assinados por profissionais da Bahia e 31 têm pessoas negras na direção.

Sábado (5), às 16h, a fala-performance Corpus Infinitum, comandada pela filósofa e artista visual carioca Denise Ferreira da Silva, fala sobre a violência colonial e racial que estrutura o discurso e imaginário do mundo, exigindo o reconhecimento de tantas injustiças.

Estreias

Das oito estreias, cinco delas são da Bahia. Além das pré-estreias de Kalunga - memórias de um mar sem fim e Acervo ZUMVI - O Levante da Memória, também estão na lista os baianos É sim de Verdade (Bahia, 2018, 23 min.), direção coletiva de mulheres em privação de liberdade junto ao Complexo Prisional de Feira de Santana; Essa festa é a Minha Vida (Bahia, 2020, 18 min.), de Ulisses Arthur; e Irun Orí (Bahia, 2020, 8 min.), de Juh Almeida. As outras estreias são Formatura (São Paulo, 2020, 8 mim.), de Caio Franco; O Bem Virá (Pernambuco, 2020, 75 min.), de Uilma Queiroz; e Um de Vermelho e um de Amarelo (Minas Gerais, 2020, 14 min.), de Frad, GM, Lipe.

Entre os dias 9 e 11 de dezembro, às 11h, representantes de projetos de extensão realizados por universidades públicas de diferentes estados brasileiros reúnem-se para apresentar experiências de trabalho com o audiovisual como ferramenta para a prática e o pensamento. São cineclubes, mostras, cursos ou filmes que conectam universidade e sociedade, em três eixos de debates: no dia 9, quarta, Diversificar os Saberes, Pluralizar a Educação; na quinta, 10, Projetando Espaços e Comunidades para e com o Cinema; dia 11, sexta, Pensar e Fazer o Mundo e Outros Mundos.

Participam iniciativas de todo o país: Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Federal de Alagoas, Centro Universitário UNA, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade do Sul de Santa Catarina.