Edinho agradece homenagens a Pelé: 'Agora ele vai descansar'

Filho de Pelé, Edinho agradeceu todas as homenagens feitas ao pai. O velório do Rei do Futebol durou 24h e levou mais de 230 mil pessoas à Vila Belmiro, segundo estimativa do Santos. Em seguida, o caixão com o corpo saiu em cortejo pelas ruas da cidade paulista, até ser sepultado na Memorial Necrópole Ecumênica, nesta terça-feira (3).

"Só queria aproveitar em nome da minha família agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. É agradecer, o sentimento maior de toda a família é gratidão, junto com a dor. Mas é gratidão, então muito obrigado a todos. É um momento difícil, todos sabem, mas é uma honra e um orgulho muito grande. Mais uma vez obrigado. Agora ele vai descansar", disse Edinho.

Filho mais velho e ex-goleiro do Santos, ele falou com a imprensa após a cerimônia de sepultamento, que foi exclusiva para familiares e amigos mais próximos.

O velório começou às 10h de segunda (2) e seguiu até o mesmo horário desta terça-feira (3). Ao longo desse período, alguns jogadores e ex-jogadores foram ao local, mas chamou a atenção a ausência dos penta e tetracampeões mundiais.

A exceção foi Mauro Silva, vencedor em 1994. Mas o ex-meio-campista é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) e esteve representando a entidade que comanda o futebol paulista. Além de Mauro, o único campeão mundial presente foi Clodoaldo, que venceu com Pelé o tri, em 1970.

Entre os jogadores que disputaram Copas do Mundo pelo Brasil no século 21, somente dois foram à Vila Belmiro: Zé Roberto (Mundial de 2006) e Elano (2010), ambos com passagens pelo Santos.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve presente, acompanhado da esposa, Janja. Ele participou de uma missa realizada na tenda onde estava o corpo de Pelé, ao lado de familiares do Rei e outros convidados.

Os portões da Vila Belmiro foram fechados ao público às 9h50. O caixão foi coberto às 10h03, sob aplausos. Após o velório, o corpo do ex-jogador foi levado em cortejo até o cemitério. O trajeto foi de 13 quilômetros e durou pouco menos de 4h.

O percurso incluiu passagem pela casa onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste Arantes. Aos 100 anos e com saúde frágil, ela não foi vista nas janelas da casa. Maria Lúcia, irmã de Pelé, acenou aos fãs do Rei da sacada de uma casa vizinha.