Edinho agradece orações e carinho por Pelé: 'Canalizado para ele'

Filho do Rei Pelé, Edinho agradeceu as demonstrações de carinho e as orações dos fãs ao seu pai, internado em São Paulo desde o fim de novembro. O último boletim médico do ex-jogador de 82 anos apontou, pela primeira vez, um piora do seu quadro de saúde, com "progressão" do câncer que trata no cólon.



"Primeiro queria agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens, todos os recados, todas as orações que, e eu falo em nome da família toda, viemos recebendo. Com certeza está sendo canalizado tudo para ele, para nosso rei, nosso ídolo máximo. Só temos que agradecer", disse Edinho, numa entrevista coletiva no Londrina.



Atual técnico da equipe paranaense, o ex-goleiro comentou sobre o estado de saúde do seu pai ao ser questionado pelos jornalistas. "Minhas duas irmãs mais velhas estão lá acompanhando. Estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Então, isso nos conforta. É o nosso elo de comunicação, de contato. Através delas, eu e meus irmãos que estão nos Estados Unidos, a gente consegue estar próximos dele de alguma maneira."



Apesar da internação do pai, Edinho disse que vai manter seus compromissos no Londrina, que faz pré-temporada neste momento. Mas lamentou a distância. "Eu gostaria de alguma maneira estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. Eu não sou médico, não ia poder ajudar muito de fato", declarou.



"Quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Estou em paz com isso. Mas, sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para um canto refletir, orar. É uma questão natural, mas muito difícil, que todos passam eventualmente. Mais uma vez, só muita gratidão por todo carinho e por toda energia positiva que a gente vem recebendo", afirmou.



Na quarta-feira, o Hospital Albert Einstein apontou, pela primeira vez num boletim médico, que o estado de saúde de Pelé sofreu uma piora nos últimos dias. "Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", registrou o documento.



Havia o plano de liberar Pelé para passar o Natal fora do hospital, com a família. Mas o novo boletim médico fez os familiares reavaliarem a proposta. E agora vão passar a data especial no próprio hospital.



Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. O ex-atleta já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.