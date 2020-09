Edital Natura Musical 2020 está com inscrições abertas até 21 de setembro

Conhecido por fomentar a produção artística e valorizar o impacto positivo que o mercado cultural produz na nossa sociedade, o edital Natura Musical comemoraa 15 anos em 2020 e vai investir R$ 8,5 milhões de reais, a maior verba da história de Natura Musical, parte via edital e parte em parceria com os fundos de cultura do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia.

Por isso, se você tem um projeto musical que propõe um futuro mais diverso, inclusivo e com mais impacto na sua rede e comunidade, ele é o que o edital procura. As inscrições de projetos estão abertas desta terça-feira (1º) até o dia 21 de setembro. CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER e AQUI PARA VER O REGULAMENTO.

Projetos de artistas, bandas, grupos, coletivos e empreendedores culturais de todo o Brasil podem se inscrever. Parte da verba será dedicada pela primeira vez à região amazônica e não será necessário se inscrever na Lei de Incentivo a Cultura (antiga Lei Rouanet). Os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pará terão editais específicos, utilizando as leis estaduais de incentivo à cultura. Os selecionados serão divulgados até dezembro.

De acordo com o edital, serão consideradas novas diretrizes, que consideram perspectivas sobre impacto e recuperação do ecossistema da música, critérios de inclusão, representatividade e acesso, além de relevância, inovação e novas linguagens e tecnologias. O edital juntou um time de profissionais da cultura e economia criativa para atualizar categorias, formatos de projetos e critérios frente aos desafios do mercado cultural.

A seleção será realizada por uma rede de curadores, que buscam projetos artísticos com relevância cultural e inovação, que geram impacto e recuperação do ecossistema da música, inclusão, representatividade e acesso ou que proponham novas linguagens e tecnologias. Durante todo o período de inscrições, Natura Musical publicará em suas redes sociais uma série de conteúdos para ajudar proponentes a tirarem seus projetos do papel da melhor maneira possível.