Editora baiana Caramurê promove a primeira edição de sua feira literária em novembro

(Divulgação)

O escritor baiano Antônio Torres partcipa de feira literária

Grandes nomes da literatura, do Brasil e do exterior, participarão da primeira Festa Literária da Caramurê (Felica). O evento, promovido pela editora de Fernando Oberlaender, acontece de forma virtual entre os dias 1º e 8 de novembro. Com curadoria do escritor Breno Fernandes, a feira vai contar com a participação do imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres; do ganhador do prêmio português Leya de 2018, Itamar Vieira Jr.; do angolano Daniel Gociante Patissa, dentre outros. Serão mais de 30 horas de debates transmitidos pela YouTube e Instagram .

(Divulgação)

Christian Cravo planeja trazer exposição para a Bahia

Retrospectiva

O artista visual Christian Cravo reuniu 32 obras do período entre 1991 e 1995 na exposição Northern Light, Southern Skies que ele apresenta entre os dias 17 de novembro próximo e 28 de fevereiro de 2021, na Galeria de Babel, em São Paulo. A mostra é fruto de uma etapa do processo criativo que faz parte da autocritica do artista: a releitura contemporânea do seu acervo. “Para mim, é importante olhar para o presente, futuro e passado para entender a linguagem do artista. Ele não é de um, mas sim de inúmeras fases e facetas. É como um quebra cabeça: tem que se montar todo para ter um real significado do argumento”, conta o artista, que está em Copenhague, na Dinamarca, em visita a sua mãe e a filha Sofia. A ideia de Cravo é trazer a exposição para a Bahia no ano que vem.



(Divulgação)

Tiago Maracajá, Werner Brito e Vinicius Lopes investem em espaço para comédia

Casa do riso

Marcada para 4 de novembro a festa de inauguração, exclusiva para convidados, da The Comedy House, primeira casa de comédia de Salvador, dos empresários Tiago Maracajá, Werner Brito e Vinicius Lopes. A abertura para o público será na quinta-feira (5) com o grupo Vatapá Comedy Club.

(Foto:Robério Sampaio/Divugação)

Rita Assemany leva repertório para o YouTube

Caos no YouTube

Sucesso durante toda a temporada na República AF, no Pelourinho, a peça Surf no Caos, protagonizada e dirigida por Rita Assemany, e escrita por Aninha Franco, vai ser exibido nesta sexta (23), no Youtube.

(Divulgaçao)

Tuca Reinés é arquiteto e fotógrafo

Registros com grife

O fotógrafo paulistano Tuca Reinés, esteve em solo baiano atualizando os registros dos apartamentos projetados pelo arquiteto David Bastos, para quem já assinou as imagens de dois de seus livros. As fotografias deverão constar do terceiro volume que o arquiteto planeja lançar.

Livro e exposição

E por falar em Tuca Reinés - que tem dois livros publicados pela editora Taschen sobre a Bahia: Living in Bahia, com texto da jornalista Monica Lima; e Bahia Style - está viajando pelo Brasil registrando as mais de 80 agências Select do Santander para um livro que o banco vai lançar, juntamente com uma grande exposição, no próximos ano. A agência do Corredor da Vitória estará na obra.

(Divulgação)

Pedro Pires, Edgar Portela, Tuxa Pires e Phillip Lyma na Bau + Objetos

Baú +

A Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, ganha, a partir de hoje, uma nova loja especializada em arte e design. A Baú+ Objetos, dos empresários Pedro Pires, Edgar Portela, Tuxa Pires, Phillip Lyma, ocupa uma área de 450 m² e vai reunir peças de Cida Lima, Cris Azevedo, Denise Braune, Evelyn Tannus, Studio Fiche, Frauen, Giácomo Tomazzi, Glenn Hamilthon, Helizart, Iludi, Nao Yuasa, Nicole Toldi, dentre outros.

Fasano al mare

Os interessados em uma experiência marítima em alto estilo agora podem desfrutar do conforto e do programa exclusivo Fasano Al mare. O Hotel de Salvador agora oferece o serviço de catering para passeios de barco com serviços de garçom, barman, bebidas e um menu especial, além de traçar o roteiro para o passeio pela Baía de Todo-os-santos.

(Divulgação)

Duda Woyda participa de festival de teatro argentino

Duda em espanhol

Caio F. Em Casa, projeto do ator Duda Woyda, um dos vencedores da 8ª edição do Edital Calendário das Artes 2020 da Funceb apresentado pelo Sesc-SP, está na programação do 7º Festival de Teatro de Nevadas, na Argentina, que esse ano será de forma virtual. A apresentação está prevista para quinta-feira (22), às 20h. A peça tem dramaturgia de Djalma Thürler - a partir de textos de autores como Caio Fernando Abreu - e direção de Marcus Lobo.