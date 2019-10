Editora divulga nome de novo livro de Elena Ferrante; leia trecho

Wsperado por milhões de leitores em todo o mundo, o novo romance da enigmática romancista italiana Elena Ferrante tem agora um título: "La Vita Bugiarda Degli Adults" (A Vida Mentirosa dos Adultos, em tradução livre).



Publicada por sua editora italiana Edizioni E/O no Twitter, a foto da capa do livro (cujo lançamento na Itália será em 7 de novembro), apresenta duas mãos estendidas fotografadas em preto e branco. Por sua vez, a editora nova-iorquina Europa Editions de Elena Ferrante anunciou no Twitter que a versão em inglês de The Lying Life of Adults será lançada em 9 de junho de 2020. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

A escritora — cuja identidade é mantida em segredo, apesar de algumas tentativas de descobri-la — já vendeu 10 milhões de cópias ao redor do mundo e é especialmente amada nos EUA.

Ferrante não publica um romance inédito desde A História da Menina Perdida, quarto e último volume da série A Amiga Genial, que saiu em 2014. A tetralogia conta a história das amigas e rivais Lila e Lenú e virou série da HBO, que deve ganhar sua segunda temporada no início de 2020.

Assim como nos livros anteriores, a trama de A Vida Mentirosa dos Adultos se passa na cidade italiana de Nápoles, cenário quase onipresente em sua obra. O novo livro alimentou a curiosidade dos leitores, que especulam que o romance possa ser o início de uma nova saga ou até mesmo a história da filha de Lila.

Algumas semanas atrás, a Edizioni E/O publicou as primeiras linhas do livro: "Dois anos antes de sair de casa, meu pai disse a minha mãe que eu era muito feia".

Confira abaixo um trecho inédito do novo livro, em tradução livre:



"Dois anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feita. A frase foi dita em voz

baixa, no apartamento que meus pais, recém-casados, haviam comprado no Rione Alto, no topo de San

Giacomo dei Capri. Tudo — os espaços de Nápoles, a luz azul de um fevereiro gélido, aquelas palavras —

permaneceu parado. Eu, por outro lado, fugi e continuo fugindo inclusive agora, dentro destas linhas que

querem me dar uma história, embora eu não seja nada, nada de meu, nada que tenha verdadeiramente

começado ou chegado ao fim: apenas um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem está escrevendo

neste momento, sabe se contém o fio certo de uma história ou é apenas uma dor surrada, sem redenção."