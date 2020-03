Editora libera um e-book grátis por dia durante isolamento por coronavírus

Você já sabe o que fazer durante o período de isolamento social? Dentre as medidas recomendadas, como meditar, estudar e assistir filmes ou séries, a leitura é uma boa opção.

Para incentivar a prática, a editora L&PM está liberando um e-book gratuito por dia durante o período de isolamento social por causa do coronavírus.

Na seleção dos livros, estão clássicos, livros de aventura e policiais. Ontem (17), foi disponibilizado o clássico Alice no País das maravilhas, de Lewis Carrol.

Hoje (18), o e-book liberado é Arsène Lupin, Ladrão de Casaca, do autor Maurice Leblanc. Para baixá-lo, basta acessar a página de livros digitais da editora (https://www.lpm.com.br/ebooks) e clicar em Comprar e o cliente será redirecionado aos parceiros comerciais da L&PM. Ao colocar no carrinho, o livro do dia sairá gratuito.