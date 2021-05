Editora Villa Olívia estreia com declaração de guerra à censura e amor à poesia

A editora Villa Olívia realiza o lançamento de sua primeira publicação, a coletânea Poemas de Amor e Guerra (100 páginas | R$ 78), com evento virtual nesta sexta-feira (14), às 19h, e no sábado (15), às 17h. A estreia será marcada por um bate-papo descontraído nas redes sociais da editora, com os poetas que participam do livro.

Além de poemas visuais, a publicação composta por 300 exemplares reúne trabalhos inéditos de artistas de trajetórias e estilos diferentes. São eles Alex Simões, Esteban Rodrigues, Gutu, José Inácio Vieira de Melo, Kátia Borges, Marcelo Frazão, Rita Santana e Sandro Ornellas.

O livro "é uma declaração de amor à poesia e à arte, mas também de guerra ao obscurantismo, à censura, à mesquinharia das pessoas de alma tão pequena", avisa a apresentação do livro organizado por Lima Trindade. Na contramão da polarização difundida na contemporaneidade, a obra propõe uma união de sentimentos.

"A princípio, o tema do amor e guerra aqui proposto talvez pareça referendar essa tendência de divisão e oposicionismo. Contudo, o leitor atento logo perceberá que essa é uma armadilha que os artistas envolvidos na confecção desta provocativa coletânea não caíram", pondera Trindade.

Autor das ilustrações (poemas visuais), o editor carioca Marcelo Frazão explica que a proposta da Villa Olívia é abrir convocatórias para envio de originais, inéditos e de autores já publicados. "Mas também queremos estabelecer parcerias com escritores que tenham seus projetos pessoais à espera de uma publicação bem cuidada”, afirma o editor radicado na capital baiana há quase cinco anos.

Serviço

O quê: Lançamento da coletânea “Poemas de amor e guerra”

Quando: Sexta-feira (14), às 19h, e sábado (15), às 17h

Transmissão no YouTube (/villaoliviaartes)

Valor do livro: R$ 78,00

(https://www.villaoliviaartes.com.br)