Edney Silvestre: 'Minha ficção está profundamente enraizada na realidade do meu país'

O jornalista Edney Silvestre lança em Salvador, neste sábado (10), o seu mais novo romance, O Último Dia da Inocência. O livro é uma ficção que mergulha de forma profunda na história recente do Brasil. Toda a trama se passa em um único dia: 13 de março de 1964. Data em que o então presidente João Goulart, o Jango, faz o comício mais perigoso de sua gestão, anunciando a reforma agrária e a nacionalização das empresas norte-americanas.



Enquanto todos os repórteres estão no centro do Rio de Janeiro, um jovem foca, órfão, vindo do interior, vai para o subúrbio em busca do grande furo jornalístico de sua vida. No entanto, lá é jogado a uma armadilha, que vai mudar para sempre a sua história. É assim, que a história do personagem e a História do Brasil se misturam de maneira vertiginosa e cheia de reviravoltas.



"Minha ficção está profundamente enraizada na realidade do meu país", admite o autor, que neste domingo (11), também marca presença na Flipelô. Ele participa da mesa Assista a Esse Livro, promovida pela Globo, e que conta com as presenças da atriz Mariana Ximenes e do diretor Ricardo Linhares, envolvidos na adaptação da série Se Eu Fechar Os Olhos Agora. O bate-papo começa às 15h30, com entrada gratuita, no Sesc-Senac Pelourinho, com mediação de Ricardo Ishmael.

Você vem a Salvador na semana que vem para uma jornada dupla: mesa na Flipelô sobre adaptações literárias com Mariana Ximenes e Ricardo Linhares e lançamento do seu livro mais recente, O Último Dia da Inocência. Salvador, inclusive, vai ser uma das primeiras cidades a receber esse lançamento. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento da carreira e o que espera da interlocução com os leitores daqui.

Salvador é a PRIMEIRA cidade onde “O último dia da inocência” será lançado. Estar na Flipelô tem um significado especial para mim. Bem no início de minha carreira jornalística, no século passado (tal como o foca narrador do meu romance novo), a primeira série de grandes reportagens significativas da minha carreira ocorreu na Bahia, entre Salvador, Feira de Santana, Maragogipe e Cachoeira, onde havia uma fábrica de charutos. Por conta de uma dessas reportagens, considerada subversiva, perdi o emprego. Estávamos em 1970, no auge da repressão do regime militar. Muito da memória daqueles tempos da ditadura me voltaram enquanto escrevia a trama do jovem jornalista envolvido, sem perceber, em uma gigantesca rede internacional para derrubar o governo de João Goulart. E, fechando o círculo, qual será a primeira cidade onde o livro chegará ao público leitor? Exatamente: Salvador. É mágica ou não é? Política e literatura, política e cinema, política e arte - todo tipo de arte - sempre foram abraçados pelo público leitor da Bahia. Espero que isso também aconteça com ‘O último dia da inocência’.

Edney Silvestre, vencedor do Prêmio Jabuti de 2011 (Foto: Leo Aversa/ Divulgação)

A propósito, você é um autor que gosta de marcar presença em festas literárias? O que acha desse tipo de evento?

Fui o primeiro repórter a fazer grandes matérias sobre a primeira festa literária que fertilizou o surgimento de todas as outras no Brasil, a Flip, de Paraty. Festas literárias são uma oportunidade formidável de encontrar quem nos lê, quem ainda não nos leu, quem tem paixão por literatura e quem ainda não descobriu essa paixão. O evento “Assista a esse livro”, em que estarei me apresentando no domingo - ao lado do Ricardo Linhares (autor da adaptação de “Se eu fechar os olhos agora” para minissérie) e da Mariana Ximenes (intérprete da audaciosa personagem Adalgisa, na mesma minissérie) e mediado pelo meu colega de TV Ricardo Ishmael - é uma dessas oportunidades. No sábado, às 19h, na Livraria Saraiva do Shopping da Bahia, lanço e assino o romance novo. Além de “O último dia da inocência”, o Ricardo e eu estaremos autografando o livro que deu origem à minissérie. Tudo isso acontece graças ao convite da Flipelô.

Mariana Ximenes, intérprete de Adalgisa em Se Eu Fechar Os Olhos Agora (Foto: Divulgação/ TV Globo)





Falando do seu novo livro, o início em Serra das Araras é bastante cinematogáfico. Você costuma se valer de recursos de outras linguagens em sua narrativa literária?

Agradeço o “cinematográfico”: amo cinema, aplaudo obras-primas como o recente “Dor e Glória”, do Almodóvar. Mas meus mestres são de época anterior à sétima arte. Sigo o exemplo e a trilha narrativa de alguns escritores que admiro, como Charles Dickens. Gosto de levar quem me lê aos sentimentos e locais em que a ação se passa, seja ela externa (como o acidente que você cita, que deslancha toda a ação do romance) ou interior (quando o jovem jornalista reflete, boiando na praia de Copacabana, sobre como o mundo é indiferente à história dos vencidos e ao sofrimento dos perseguidos, por exemplo; ou quando ele admite o medo de abismos, ao passar pelas perambeiras da Floresta da Tijuca, e ficamos entendendo de onde vem seu pavor).



"Edney Silvestre é impiedoso no modo como manipula a memória. A nossa também", diz a orelha do livro. O verbo manipular e o adjetivo impiedoso dão uma conotação sombria ao seu fazer. O título também soa provocador - sobretudo pra quem está vivendo no Brasil de hoje. Você diria que na obra, histórias, memórias e ficção se misturam para falar da realidade?

Pois: estamos vivendo em um Brasil dividido, com facções sectárias à direita e à esquerda, quando precisamos justamente encontrar um caminho comum, que atenda às necessidades daqueles que passam fome, dos que não têm teto, dos que não têm atendimento médico, e que todos, todos, tenhamos nossas opiniões e pontos de vista respeitados. O título é uma provocação? Sim, uma provocação à reflexão. Conto uma história de um tempo sombrio no nosso país, onde tentativas de justiça social foram contidas por um golpe que teve apoio sólido do presidente americano. Está parecendo familiar? Os chamados “fatos históricos”, recentes ou não, interferem em nossas vidas de cidadãos comuns, longe do poder de Brasília. Portanto, para mim, não há como separar ficção brasileira da realidade brasileira. Seja agora, seja nas semanas antes do golpe militar de 1964.



O quão difícil foi construir uma narrativa que tem como pretensão recriar a tensão política da época e o Rio de Janeiro dos anos 60? Você só tinha 14 anos em 1964, quando se passa a história... O fato de você já ter feito um esforço parecido em outras obras facilitou?

Foi duro, foi difícil, mas foi e tem sido igualmente gratificante. Entre o início das anotações para “O último dia da inocência” e o ponto final, levei três anos. Contei com a colaboração de jornalistas veteranos, como Henrique Caban, que entrevistei, e do próprio Carlos Heitor Cony, que por diversas vezes comentou comigo, longamente, os tempos e até os odores do Correio da Manhã, assim como a atmosfera política daqueles tempos. Mas as minhas pesquisas para “O último dia da inocência” começaram muito antes, em 2011, conversando com amigos que sofreram no exílio, conversando com expatriados em Nova York quando eu ainda estava escrevendo “Vidas provisórias”, que também aborda a ditadura, assim como o meu romance que aborda o início da diáspora brasileira, a fuga de brasileiros para o exterior, durante o governo de Fernando Collor, tema de “A felicidade é fácil". Minha ficção está profundamente enraizada na realidade do meu país.

Salvador é primeira cidade a receber lançamento do livro O Último Dia da Inocência (Foto: Reprodução)

Você foi demitido de O Cruzeiro após escrever uma reportagem que desagradou à ditadura militar. Essas memórias se entrelaçam na construção desse seu novo personagem sem nome e também jornalista?

A reportagem que levou à minha demissão foi, justamente, parte da série de reportagens que fiz na Bahia, em 1970. O que o narrador do meu romance passa é, em boa parte, inspirado na minha perplexidade de jovem, sonhador e idealista, diante das tais “forças ocultas” que até hoje decidem os rumos da vida da população brasileira, dos juros de cartões de crédito até a construção de estádios desportivos que sugam verbas que estariam muito mais bem empregadas se fossem utilizadas na construção de hospitais e escolas.



Aliás, porque um protagonista sem nome, quando até ao cadáver que ele encontra na gaveta do IML é sugerida uma série de nomes?

Aí está: todos têm nomes mas… são verdadeiros? É tudo uma armadilha? Ou ele, simplesmente, drogado como está, não consegue perceber direito o que é verdade e o que é mentira? Lembra que lhe é dado um nome, em dado momento? Seria aquele nome falso, como tantos outros na trama? Ou é tudo verdade, e só ele não tem lucidez para perceber? Agora, afirmativamente: um narrador sem nome é mais próximo de quem lê, acredito. Mas bem que tentei saber o nome dele. No entanto, ele nunca revelou.



Achei bem interessante um certo traço metalinguístico da obra: a escrita falando sobre a escrita. Frases curtas. Você também parece gostar delas. "Repórteres com memória ruim precisam anotar. De palavras eu me lembro, no entanto. De frases inteiras. Mas roupas, cores, não". Há um quê de Edney nesse personagem?

Totalmente. Sou incapaz de me lembrar a roupa usada por quem quer que seja, em reportagens ou na vida fora delas. Não que eu não me importe com estética. Acho bacana uma pessoa elegante. Mas esse registro não tenho. Nunca tive. Tal como ele. Mas vale lembrar: ele está drogado a maior parte do tempo. O capítulo sobre a melhor maneira de escrever uma reportagem tem uma boa dose de ironia, não é mesmo? Todos nós, em início de carreira ou não, já ouvimos editores ou jornalistas mais experientes nos dando lição de como escrever melhor.



Walcyr Carrasco (à esq.), Edney Silvestre e João Ubaldo Ribeiro (à dir.) durante mesa na Festa Literária de Paraty, em 2012



Em uma entrevista antiga sua, você citava Sabino para dizer que escreve para saber porque está escrevendo. Fiquei curiosa para saber um pouco do seu processo criativo. Conseguiria dizer quando a ideia de um livro começa? Um livro começa sendo um livro pra você?

Sabino disse isso de maneira magistral, que eu não saberia reproduzir. Mas é isso mesmo: escrever, criar, é um processo do nosso inconsciente, um mistério que não controlamos, por mais que tentemos domá-lo. Quem também me disse uma frase sensacional sobre o processo de escrita foi o João Ubaldo Ribeiro: “Encontre um personagem bom e saia atrás dele, anotando tudo que ele fizer”. Eu sigo esse conselho do Ubaldo. Cada livro meu partiu de condições diferentes. O sequestro, assassinato e indiferença da polícia pela morte de um menino filho de caseiros em São Paulo foi a origem de “A felicidade é fácil”. No caso deste meu quinto romance, o ponto de partida foi a descoberta de que um crime aparentemente comum, o assassinato de um empresário por um assaltante, era, na verdade, uma encomenda da própria mãe do morto, que queria ficar com a fortuna dele. Não é um spoiler de “O último dia da inocência” porque, no decorrer da escrita, essa trama desembocou em outra. Sim, um livro começa sendo um livro para mim, romance, novela, de contos. Ou uma peça teatral.



Nesta mesma entrevista, você dizia que quando o Mensalão estourou, em 2004, você passou a se dar conta de que iria morrer sem ver o país que sonhava, e que também por isso começou a escrever literatura. Hoje, depois desses anos todos e das muitas reviravoltas políticas que temos vivenciado no país, qual seu sentimento? E como a literatura aplaca/potencializa/transforma isso?

Acho que esse foi o momento mais triste da minha volta ao Brasil. Eu vim de Nova York, depois de 12 anos como correspondente internacional, cheio de esperança que qualquer dos dois candidatos, se eleito (eram Lula e José Serra, um ex-operário, o outro filho de verdureiros), completaria as transformações iniciadas na gestão de Fernando Henrique Cardoso, que acabaríamos com a fome, o analfabetismo, o abismo social. Percebi na época do Mensalão que isso não aconteceria em meu tempo de vida. Nosso sistema era viciado demais para aceitar que todos somos iguais, que todos temos os mesmo direitos. Senti que era necessário, essencial, dar elementos para que todos nós refletíssemos sobre nossos deveres, nossos privilégios, o que nos trouxe até onde estamos. “Se eu fechar os olhos agora” nasceu em boa parte dessa melancolia, dessa raiva, desse desejo. Escrever é como plantar uma árvore. Não sei se a verei crescer. Mas planto assim mesmo. O que vejo no Brasil, neste momento, é sombrio, por um lado, mas, ao mesmo tempo, vejo resistência, vejo intensa vontade de transformar, de iluminar. Vai acontecer? Espero que sim. Vou seguindo, plantando minhas árvores.